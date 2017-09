Pa Sem en 'held van de Bijlmer' krijgt brug in Zuidoost

Op de avond van de Bijlmerramp redde Willem Jacob Symor, beter bekend als Pa Sem, een achtergebleven 10-jarige jongen uit de vuurzee en raakte daarbij zelf ernstig gewond. Voor zijn heldendaad kreeg hij in 1993 uit handen van burgemeester Van Thijn de zilveren erepenning van de stad Amsterdam.



Precies 25 jaar na de ramp, op 4 oktober, wordt de Pa Sembrug officieel onthuld. Het gaat om de brug aan de voet van de flat Groeneveen, de flat waar 25 jaar geleden een Boeing van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al in crashte.



Pa Sem werkte tot aan de dag van de ramp in de flat, waar hij was actief met het coördineren van een kinderclub en een buurtcafé. In 2008 overleed hij in Suriname.



Lees ook: 'De boom die alles zag': Andere Tijden over de Bijlmerramp