Overzicht: alle doden door geweld in Amsterdam in 2019

In Amsterdam vielen dit jaar tot nu toe 21 doden door geweld - zes meer dan in heel 2018. Een overzicht.

1.

Een ruzie in de Van Reigersbergenstraat in West loopt op de avond van 13 januari rond 19.15 uur uit op een steekpartij. De 29-jarige Roderick Leta uit Amsterdam raakt zwaargewond en overlijdt later op de avond in het ziekenhuis.

Roderick Leta. Beeld Politie

2.

In een woning aan de Werengouw in Noord treft de politie in de nacht van zondag 13 januari op maandagochtend 14 januari omstreeks 3.50 uur na een melding een zwaargewonde man aan. Hij overlijdt in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

3.

De 35-jarige Amsterdamse H. Zaher wordt 23 januari neergestoken op de Chestertonlaan in Venserpolder, Zuidoost. Ze bezwijkt de volgende avond aan haar verwondingen. Al kort na de steekpartij houdt de politie in de buurt een 43-jarige verdachte aan. Hij zit nog vast.

4.

Amsterdammer Mickey Fudge (31) wordt op 7 februari door de politie doodgeschoten op het Westeinde, naast de Nederlandsche Bank. Hij leed zijn hele leven aan hevige angststoornissen, vertelde zijn moeder. Hij had euthanasie gewild, maar toen dat niet lukte koos hij voor ‘suicide by cop’.

Amsterdammer Mickey Fudge (31), die door de politie werd doodgeschoten op het Westeinde. Beeld Privefoto

5.

De 68-jarige Rinia Chitanie wordt op Eerste Paasdag slachtoffer van een zware mishandeling aan de Geervliet in Buitenveldert. Ze overlijdt later, nadat ze weken in coma heeft gelegen. Een 20-jarige verdachte is aangehouden. Hij heeft inmiddels bekend dat hij de vrouw heeft mishandeld en verkracht.

6.

De 24-jarige Shaquille Goedhart wordt 2 mei op straat neergeschoten voor de portiekflats van Hoptille in de Bijlmer. Hij wordt op straat gereanimeerd, maar is niet meer te redden. Getuigen zien twee mannen vluchten. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden.

7.

Een ruzie bij de parkeerautomaat is waarschijnlijk de aanleiding voor de schietpartij waarbij op 18 mei de 24-jarige Orpheo Gefferie overlijdt. Hij wordt doodgeschoten in parkeergarage The Bank in de Amstelstraat. De recherche is ervan overtuigd dat de twintigjarige Erxinio Luntungan uit Zuidoost de dader is.

8.

Thaibokstrainer Saban Berk wordt op 17 juni doodgeschoten aan de Papaverweg in Noord is (57). Hij overlijdt ter plekke. Berk was decennia lang trainer en gaf les in sportcentrum The Big Lab aan de Vlierweg, om de hoek van de moordplek.

Onderzoek na de moord op Saban Berk. Beeld Michel van Bergen

9.

Op Plein ’40-’45 in Geuzenveld-Slotermeer wordt op 2 juli de 22-jarige Bilal Bichr doodgestoken door een 33-jarige man uit de buurt die hij goed kende. Ze hadden volgens getuigen de vorige dag ruzie gehad. Het slachtoffer wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overlijdt daar.

10.

De 29-jarige Antilliaanse Nederlander Jurick Felipa, die in de rosse buurt geregeld drugs verkocht en ook een strafblad had, voor drugszaken, belediging en diefstallen, overlijdt op 5 juli na een steekpartij in de Warmoesstraat. De 49-jarige Glen S. uit Almere wordt opgepakt als verdachte.

11.

De beruchte Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien (33) wordt op 21 juli doodgeschoten bij metrostation Kraaiennest in Zuidoost. Hij was al vanaf zijn zeventiende in meerdere geweldszaken verwikkeld, als dader én als doelwit.

12.

Amsterdammer Julian Curiel (28) wordt op 8 augustus doodgeschoten bij de flat Hogevecht in Zuidoost en overlijdt in het ziekenhuis. Hij had een strafblad, maar stond niet bekend als een zware crimineel. De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk.

13.

De 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam overlijdt woensdag 4 september, nadat hij een dag eerder werd neergestoken voor de Florijnflat in Zuidoost. Jay-Ronne was druk bezig om carrière te maken met zijn rapmuziek, onder de artiestennaam RS. Aanwezigen op de herdenking denken dat de oorzaak van het steekincident wel bij de cultuur in de rapwereld ligt.

14.

In Buitenveldert is woensdag 18 september advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Hij was onder meer raadsman van Nabil B., kroongetuige in de grote liquidatiezaak tegen de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi.

15.

Oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32) is woensdagavond 18 september doodgeschoten op de Langbroekdreef in Zuidoost. In het criminele milieu gaat het verhaal dat hij 400 kilo cocaïne had gestolen van een bekende drugshandelaar en daarop is vermoord.

16.

De 34-jarige Seif Ahmed wordt op 1 oktober in kritieke toestand gevonden in een auto bij tuinpark Nieuw Vredelust. Hij overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. Op de achterbank zit zijn dochter van veertien maanden. Seif Ahmed was afkomstig uit Egypte en woonde sinds 2015 in Amsterdam, waar hij werkte als kapper. De politie tast in het duister over het motief van de moord, maar gaat uit van een misdrijf.

17.

In een woning aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen worden op 18 oktober de lichamen van een vrouw en een pasgeboren baby gevonden. Vermoed wordt dat ze om het leven zijn gebracht door de 48-jarige Dennis van E., waarbij de vrouw en het kind sinds korte tijd woonden.

18.

Goran Savic (49), eigenaar van pizzeria La Piccola Baracca aan het Hugo de Grootplein in West, wordt op 23 oktober op klaarlichte dag dodelijk door kogels getroffen in zijn restaurant. De kogels zijn vermoedelijk bedoeld voor de Servische crimineel Joran Durovic, die zwaargewond raakt.

19.

Op de Jacob Krausstraat in Nieuw-West wordt in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober de 29-jarige Amsterdammer Brennan Dalfour neergeschoten. Hij overlijdt dezelfde dag aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Brennan Dalfour. Beeld Politie

20.

Op 5 december wordt een vrouw neergestoken in een woonhuis aan het Waterlandplein in Noord. Ze overlijdt ter plekke aan haar verwondingen. De politie heeft een man aangehouden; de reden voor de steekpartij ligt vermoedelijk in de relationele sfeer.

21.

De 39-jarige Nederlands-Marokkaanse crimineel Rachid Kotar uit Amstelveen is op 12 december geliquideerd bij zijn auto voor de luxe sportschool Health City aan Escapade in Amstelveen. Zijn kind van vier jaar zat op de achterbank.

Op de kaart: alle doden door geweld tot nu toe in 2019.

Onderstaande tabel geeft het aantal doden door geweld in Amsterdam tussen 1998 en 2018: