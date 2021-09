Overwinning voor justitie: 4,5 jaar cel voor oprichter criminele cryptotelefoondienst

De woning van Danny M., die op last van de burgemeester is gesloten. Beeld anp

De forse veroordeling is een flinke opsteker voor het Openbaar Ministerie. De rechtbank straft hem zwaar omdat hij doelbewust zware criminelen hielp uit zicht van de opsporingsdiensten te blijven.

Meer dan 5 jaar nadat de computerservers van Ennetcom in het voorjaar van 2016 in beslag waren genomen in Canada, is M. nu veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie die de onderwereld aan cryptotelefoons hielp, witwaste en valsheid in geschrift pleegde.

Volledige anonimiteit

Het Openbaar Ministerie had 5 jaar geëist en krijgt bijna geheel haar zin. De rechtbank stelt dat Danny M. moet hebben geweten dat hij criminelen faciliteerde. De kopers van de telefoons werd volledige anonimiteit gegarandeerd en M. liet klanten contant betalen voor de prijzige PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy) – waarmee alleen versleutelde emails kunnen worden gestuurd.

Verzoeken tot het ‘wipen’ van de telefoons werden meteen uitgevoerd: als verdachten waren aangehouden, werden hun berichten snel gewist.

Ennetcom probeerde volgens de rechtbank te achterhalen hoe het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in opdracht van de staat telefoons probeerde ‘te kraken’. De rechtbank in het vonnis: ‘Kennelijk was de productontwikkeling van het bedrijf er dus op gericht de opsporingsinstanties voor te blijven. Deze factoren tezamen maken dat het bedrijf een product heeft ontwikkeld dat aantrekkelijk was voor criminelen en ook in het bijzonder voor hen bedoeld was’.

‘Driekwart van de berichten crimineel gerelateerd’

‘In een flink aantal andere strafrechtelijke onderzoeken is geconstateerd dat de verdachten gebruik maakten van producten van het bedrijf’, stelt de rechtbank. ‘Daarnaast blijkt uit een analyse van de Nederlandstalige berichten dat bij een steekproef van de inhoud gemiddeld zo’n 75 procent van de berichten crimineel gerelateerd bleek te zijn’. De gebruikers van de 800 emailadressen die werden geïdentificeerd, waren binnen de opsporingsdiensten ‘vrijwel allemaal’ bekend ‘op basis van langdurige betrokkenheid bij diverse vormen van zware en georganiseerde criminaliteit’, stellen de rechters.

Het kan volgens de rechtbank niet anders dan dat de criminelen Ennetcom betaalden met misdaadwinsten en dat Danny M. dat wist. Hij krijgt ook nog straf voor wapenbezit en valsheid in geschrifte.

Boekhoudster Cristina C. (36) krijgt een geheel voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een taakstraf van 180 uur. De rechtbank acht bewezen dat ze valse facturen voor het bedrijf heeft opgemaakt.

Sardientjes

Advocaat Inez Weski van Danny M. had in een zeer uitvoerig pleidooi onder meer gesteld dat justitie de inhoud van de Canadese computerservers onrechtmatig heeft verkregen, doorzocht en ingebracht als bewijs in ‘een fishing expedition’. Officier van justitie Martijn Egberts had dat weersproken. “We joegen op een school sardientjes die alles deden om zich te verstoppen in een enorme oceaan,” zei hij. “Toen we de plek hadden gevonden waar zij zich verstopten, vingen we alleen sardientjes met ons voor sardientjes geschikte net en geen andere vissen.”

De rechtbank geeft de aanklager nu in grote lijnen gelijk, wat als gezegd als een stevige overwinning wordt gevierd op de burelen van het Openbaar Ministerie.