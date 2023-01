Overwinning voor erfgoedclubs: Amsterdam Museum mag niet starten met vurig gewenste renovatie

Een impressie van hoe het Amsterdam Museum aan de Nieuwezijds Voorburgwal er na de verbouwing uit moet komen te zien. Beeld VERO Visuals

Eigenlijk had de grootscheepse renovatie van het Amsterdam Museum deze maand al van start moeten gaan. Maar dat gaat niet gebeuren, zo oordeelde de rechter woensdag in een kort geding dat werd aangespannen door twee erfgoedclubs.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) en erfgoedvereniging Heemschut hadden al een rechtszaak aangespannen om te zorgen dat de bouwvergunning wordt ingetrokken, maar wilden ook dat het pand tot die tijd met rust zou worden gelaten.

De rechter gaat daar nu in mee, omdat er anders een onomkeerbare situatie zou ontstaan, waarbij delen van een rijksmonument zouden worden gesloopt. De rechter vindt bovendien niet dat het museum heeft kunnen aantonen dat de staat van het pand zó slecht is dat er onmiddellijk begonnen moet worden met de renovatie.

Aan iedere maand uitstel hangt een prijskaartje van 260.000 euro per maand (vooralsnog bedraagt de begroting voor de renovatie 81,9 miljoen euro). Daarnaast kan het museum door nu niet te beginnen nog langer niet open op hun oorspronkelijke locatie. Maar volgens de rechter zou dat het voortbestaan van het Amsterdam Museum niet moeten bedreigen, en moet het museum dus simpelweg de andere rechtszaak afwachten. Omdat de technische staat van het gebouw achteruit holt, streeft de rechtbank ernaar die al begin april te behandelen.

‘Aantasting monument’

Walter Schoonenberg van de VVAB reageert verheugd op zijn overwinning – al had hij ook wel verwacht dat de rechter ze in het gelijk zou stellen. “Het is namelijk een behoorlijke ingreep die plaatsvindt: een enorme aantasting van het monument én de stedenbouw van het oudste deel van Amsterdam.”

Schoonenberg doelt op het slopen van de Schuttersgalerij, een lange overdekte hal die in 1975 is toegevoegd aan het complex, en het samenvoegen van die vrijgekomen ruimte met het naastgelegen Jongens- en Meisjeshuis. “Uit een bouwhistorische verkenning die wij hebben laten maken, bleek dat de kappen die gesloopt zouden worden niet uit 1975 dateerden, maar uit de 17e eeuw.”

Die galerij ligt daarnaast precies op de plek waar in de Middeleeuwen de Begijnensloot lag, en laat dus die historische stedenbouwkundige structuur zien. Dat zou met de sloop verdwijnen. Schoonenberg: “Wij zijn heel blij dat er voor dit monument nu kans is ontstaan om hier met alle betrokkenen goed over te praten.”

Ook Paul Meijer van vereniging Heemschut is blij met de uitspraak. “Dat de Schuttersgalerij en de gebouwen aan weerskanten gesloopt moesten worden, werd eigenlijk niet goed onderbouwd door het museum. Dat heeft denk ik de doorslag gegeven.”

Als eigenaar van het museum stelt de gemeente Amsterdam de uitspraak van de rechter te zullen naleven, en niet te zullen starten met de verbouwing totdat de inhoudelijke rechtszaak over de renovatie is behandeld.