Overwinning PSV legt druk bij Ajax

Ajax volgt op acht punten achterstand en moet de komende dagen, met thuiswedstrijden tegen Fortuna Sittard (zondag) en PEC Zwolle (woensdag), in de achtervolging om het verschil weer tot twee punten terug te brengen.



Dat veel aandacht afgelopen week uitging naar Ajax, na de zege in de achtste finales van de Champions League op Real Madrid, vond lang niet iedereen bij PSV zo erg. Trainer Mark van Bommel sprak met waardering over de prestatie van de concurrent, maar besefte ook dat de extra wedstrijden die Ajax nu moet spelen van doorslaggevend belang kunnen zijn in de titelstrijd. Al draaide hij het vrijdag in zijn vooruitblik op de ontmoeting met NAC nog om door te stellen dat Ajax door het spelen van drie duels per week juist in het ritme blijft.



PSV heeft nog maar negen duels te spelen, met uitwedstrijden tegen VVV-Venlo (17 maart) en Ajax (31 maart). Tussendoor ligt de competitie vanwege interlandverplichtingen stil. Na Ajax neemt PSV het nog op tegen PEC Zwolle (thuis), Vitesse (uit), De Graafschap (thuis), ADO Den Haag (thuis), Willem II (uit), Heracles Almelo (thuis) en AZ (uit).



Matig spel

Van NAC had PSV zaterdag weinig te duchten, al was het spel van de koploper niet voor het eerst na de winterstop niet al te best. Luuk de Jong bezorgde PSV een flitsende start door de bal al na 5 minuten achter doelman Benjamin van Leer te werken. De assist kwam van Cody Gakpo. De jongeling had, als vervanger van de geschorste Hirving Lozano, voor het eerst een basisplaats. Van Bommel liet ook Mohammed Ihattaren, met 17 jaar nog twee jaar jonger dan Gakpo, vanaf het begin meedoen. De technisch vaardige Ihattaren liet bij momenten aardige dingen zien in het Philips-stadion.



De vroege voorsprong gaf PSV niet het duwtje in de juiste richting. Het tempo lag te laag en het aanvalsspel was vaak te voorspelbaar om NAC echt te ontregelen.



De machteloze Bredanaren mochten na rust, na een afgekeurde treffer van De Jong, nog even hopen op een wondertje. Invaller Donyell Malen besliste het duel in de 71e minuut met de 2-0.



