Overwegend verliezen op Europese beurzen

Tegenvallende resultaten van het Zweedse Ericsson, een duurdere euro en een daling van het Duitse beleggersvertrouwen drukten op het beurssentiment.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 520,42 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 814,05 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. De Londense FTSE-index steeg een fractie.



Aegon

Bij de hoofdfondsen stond verzekeraar Aegon onderaan met een min van 1,3 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco was de sterkste stijger met een winst van meer dan 1 procent.



Philips daalde 0,4 procent. Het zorgtechnologiebedrijf neemt TomTec, een Duits bedrijf voor medische beeldvorming, over. Ook Aalberts (plus 0,1 procent) deed een kleine overname. De industrieel toeleverancier kocht automatiseerder Pneutec.



In de MidKap waren kunstmestproducent OCI en luchtvaartmaatschappij Air France-KLM de grootste dalers met verliezen van 2,7 en 2,1 procent. Koploper was vastgoedinvesteerder Vastned met een plus van ruim 1 procent.



Lufthansa

Lufthansa daalde in Frankfurt 1,5 procent, ondanks dat de Duitse luchtvaartgroep zijn winstverwachting voor heel 2017 opschroefde. Zalando leverde meer dan 7 procent in. Het Duitse webwinkelbedrijf zag de omzetgroei in het tweede kwartaal afvlakken. Ook de winstmarge stond onder druk.



In Stockholm kelderde Ericsson 11 procent. De Zweedse maker van telecomapparatuur leed in het tweede kwartaal een groter dan verwacht verlies en verlaagde de vooruitzichten voor heel 2017.



BNP Paribas

In Zürich won Novartis 2 procent. De Zwitserse farmaceut boekte in het tweede kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet daalde echter licht vanwege concurrentie van imitatiemedicijnen.



BNP Paribas verloor 0,5 procent in Parijs. De Franse bank moet in de VS een boete betalen van 246 miljoen dollar wegens manipulatie van valutakoersen.



De euro was 1,1543 dollar waard, tegen 1,1470 dollar een dag eerder. De dollar stond onder druk door de nieuwe politieke tegenslag voor de Amerikaanse president Donald Trump over zijn zorgwet. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 46,16 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,4 procent tot 48,60 dollar per vat.