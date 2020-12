Overvolle kartoncontainers door thuiswinkelen: ‘Eén grote puinzooi’

Het Roelof Hartplein. Beeld Het Parool

“Het is elke dag een grote puinzooi,” zegt Jet Verheijden, die vanuit haar woonkamer op de containers aan het Roelof Hartplein in Zuid kijkt. “Vanaf het begin van de corona-uitbraak staat het hier vol met vuilnis dat niet meer in de containers past.”

De gemeente ziet het probleem in heel de stad. ‘Door de lockdown en winkelsluitingen ontvangen bewoners meer pakketjes thuis. U hebt het vast gezien: er ligt veel kartonafval op straat,’ is op de site te lezen, waarna de gemeente tips geeft om de straten schoon te houden.

“Rond de feestdagen is er traditioneel meer kartonafval, maar dit jaar is dat nog zó ontzettend veel meer,” reageert een woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte en Reiniging).

En dat ziet de gemeente in de cijfers. Sinds de pandemie is 4,3 procent meer papier en karton in de ondergrondse containers ingezameld ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het gaat dan om zo’n 160 volle vrachtwagens.

De Beethovenstraat. Beeld Het Parool

Extra inzamelen

Het karton dat náást de container belandt, en zo voor de meeste overlast zorgt, wordt daarin niet eens meegerekend. Dat gedeelte wordt apart opgehaald. “Het zorgt voor een rommelige straat en trekt ander afval aan,” ziet de woordvoerder, die net als Verheijden allerminst blij is met het straatbeeld. “Het karton kan na een regenbui niet meer worden hergebruikt, dus belandt het allemaal bij het restafval.”

De gemeente laat weten de inzamelfrequentie inmiddels te hebben opgeschroefd. Er worden drie extra wagens ingezet, en op de veertig plekken in de stad waar het meeste karton wordt verzameld, worden de containers twee keer per week extra geleegd. Daarbij zet de gemeente zeventig extra mensen in om het karton buiten de containers te verwijderen en ruimen stadsreinigers naast de straten nu ook de containerlocaties op.

Het Marie Heinekenplein. Beeld Het Parool

Afval als nieuwe melkkoe

Ondanks de extra inzet, ervaart Verheijden nog veel overlast. “Ik zie wel dat ze extra komen, maar dat is zo sporadisch. En dat terwijl ik wekelijks meerdere meldingen doe.” De frustratie was bij de Amsterdamse compleet, toen ze twee boetes van 95 euro ontving voor ‘het verkeerd aanbieden van huisvuil’. “En dat terwijl ikzelf nooit afval langs de containers plaats. Daar heb ik alleen mezelf mee, want ik moet er de hele dag tegenaan kijken. Ik kan wel bezwaar maken, maar hoe moet ik bewijzen dat ik het er niet naast heb gezet? En ik was niet de enige in de buurt. Het afval lijkt wel de nieuwe melkkoe van de gemeente.”

De woordvoerder zegt dat er sinds dit jaar meer gehandhaafd wordt op het verkeerd wegzetten van afval. Niet uit financiële overwegingen, maar voor een schonere stad. “Het is heel vervelend om een boete te krijgen, maar we moeten voorkomen dat mensen afval naast de containers zetten.”

Oud en Nieuw

Rondom de jaarwisseling is de gemeente altijd ‘extra druk’ met het leegmaken en afsluiten van containers, om brandgevaar te voorkomen. Dat zal dit jaar, ondanks het vuurwerkverbod, niet anders zijn, zo belooft de gemeente, die bovendien goede hoop heeft dat de afvaloverlast in het nieuwe jaar zal verminderen.

“In 2021 stoppen we met het inzamelen van plastic, waardoor containers vrijkomen. Per gebied zal dan gekeken worden aan welk type container het meest behoefte is,” aldus de woordvoerder.