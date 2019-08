Overvallers op tankstation Zaandam opgepakt na achtervolging op A10

De overval vond rond 20.00 uur plaats op het tankstation aan het Hof van Zaenden. De daders sloegen daarna op de vlucht in een auto. Of de overvallers iets hebben buitgemaakt, is nog niet bekend.

De daders werden na een korte achtervolging door de politie aangehouden op de A10 in Noord, op de afslag 115 bij Schellingwoude.