Overvallers met vuurwapen slaan op de vlucht nadat vrouw zegt dat horloge nep is

Beeld Joris van Gennip

De vrouw wilde rond 22.45 uur in haar auto stappen toen er naast haar een scooter stopte. Hierna voelde de vrouw iets hards tegen haar hoofd. Toen ze zich omdraaide om te kijken wat het was, keek ze in de loop van een pistool en twee overvallers met bivakmutsen op. De twee verdachten eisten het horloge van de vrouw, maar nadat ze aangaf dat het een nepexemplaar betrof, sloegen ze zonder buit op de vlucht.

De vrouw is bij de overval niet gewond geraakt. Wat voor type nephorloge de vrouw droeg is niet bekend.

Exclusieve horloges zijn de laatste jaren in trek bij criminelen. “Er is nergens meer cash. Het heeft voor criminelen geen zin om een bank of een tankstation te beroven, mensen met horloges wel,” zei een Amsterdamse horlogehandelaar eerder in Het Parool.

Rolexbendes

Onlangs werd Ajaxspeler Dušan Tadić in de buurt van zijn huis opgeschrikt door een poging tot overval. Hij kon na een korte worsteling vluchten en raakte niet gewond. Of het de overvallers om zijn horloge te doen was, is niet bekend, maar op Instagram poseert de aanvoerder regelmatig met exclusieve horloges.

Ook werd begin juli op het terras van restaurant Ferilli’s op de Beethovenstraat in Zuid bij een ondernemer uit Den Haag een pistool op zijn hoofd gezet. “Hij zei: geef me je horloge anders schiet ik je door je hoofd,” vertelde de ondernemer aan Het Parool. Ook deze roof mislukte en de overvaller vluchtte.

Leden van een Rolexbende die vorig jaar opgepakt werden, kregen hoge straffen en zijn voor meerdere jaren achter tralies gezet.