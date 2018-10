Overvallers huis darter Van Barneveld bekennen

Ze wisten naar eigen zeggen niet dat het om het huis van de darter ging en hebben spijt betuigd. Dat herhaalden ze maandag nogmaals tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Den Haag.



Volgens Yassine el H., Yassir A. en Mikey B. waren ze dronken en onderweg naar een club. Nadat ze een verkeerde afslag hadden genomen, besloten ze in te breken.



Volgens de drie (24, 24 en 25 jaar) waren ze niet speciaal op zoek naar het huis van Van Barneveld. De rolluiken waren dicht, ze dachten dat er niemand thuis was.



De darter was niet thuis, zijn vrouw wel, ze werd mishandeld en bedreigd tijdens de overval. Ze raakte lichtgewond. Bij de inbraak werden onder meer sieraden, een tas en geld gestolen.



Excuus

Yassine el H. heeft in een brief zijn excuus aangeboden aan Silvia van Barneveld. El H. zou graag ook persoonlijk zijn excuus aanbieden aan haar, maar een ontmoeting heeft ze afgewezen.



A. vertelde de rechter dat hij heel nerveus is en geen woorden heeft over hoeveel spijt hij heeft. "Als dit mijn moeder zou overkomen, zou ik de dader in een kist willen zien."



Ook B. bood nogmaals zijn excuus aan. "Ik ben schuldig. In de cel heb ik veel kunnen nadenken, ik wil mijn leven weer op orde brengen."



De advocaat van B. wijst naar El H. als degene die verantwoordelijk is voor de mishandeling en bedreiging. A. zou hem hebben gemaand rustig te blijven. A. ontkent dat: "Wij hebben het met z'n drieën gedaan."



Het trio is kort na de overval aangehouden en blijft voorlopig ook nog vastzitten. De mannen hebben allemaal een strafblad. Die van El H. en A. is zelfs zo omvangrijk dat ze in de Top600 van jonge criminele veelplegers voorkwamen van de gemeente Amsterdam.



De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 14 januari volgend jaar.