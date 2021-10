Overvallers dwingen tot nieuwe verkoopnorm: koper treft lege telecomwinkels

Een vestiging van T-Mobile aan het Bijlmerplein in Amsterdam. De zaak werd woensdagmiddag overvallen. Beeld Michel van Bergen

KPN veroorzaakte gisteren een sneeuwbaleffect nadat het bedrijf in Het Parool had bevestigd zijn winkels in Groot-Amsterdam de afgelopen dagen te hebben leeggehaald. Concurrent Voda­fone Ziggo volgde snel daarna.

Vanochtend sloot T-Mobile zich erbij aan. “We maken ons zorgen over de situatie die is ontstaan,” zegt directeur consumentenverkoop Onno Rip van T-Mobile. “Die is niet alleen gevaarlijk voor onze medewerkers, maar ook voor het winkelpubliek. We werken nauw samen met de lokale autoriteiten om de daders op te sporen en de veiligheid te waarborgen. Wij hebben al veel maatregelen getroffen. Helaas zijn we nu gedwongen om nog een stap verder te gaan.”

De maatregel volgt na een golf overvallen op telecomwinkels in Amsterdam. “In korte tijd is een van onze winkels in Amsterdam meerdere keren overvallen,” zegt een woordvoerder van KPN. “De impact op de medewerkers is groot. Om onze collega’s verder te beschermen zijn per direct bij meerdere winkels in de regio de voorraden teruggehaald.” KPN heeft twaalf vestigingen in en om de hoofdstad. Met de stap wil het bedrijf de aantrekkingskracht van winkel­dieven op de mobieltjes verkleinen.

Het concern hoopt op begrip van de klanten. “De veiligheid van onze medewerkers staat voorop. Kopers zullen in het vervolg wat meer geduld moeten hebben. Iedereen kan gewoon naar de winkel komen, de demotoestellen blijven gewoon aanwezig om uit te proberen. Maar de klant kan niet meer direct met de laatste Samsung of iPhone de zaak uitlopen.”

Vestiging elders

“We zullen de aankoop vanaf nu de volgende dag thuis bezorgen. Als er haast bij is, kunnen we kijken naar oplossingen om nog dezelfde dag te helpen, bijvoorbeeld vanuit een vestiging elders.” KPN houdt daarnaast de vestiging in Zuidoost voor onbepaalde tijd dicht. Bij andere zaken moeten klanten eerst aanbellen om binnengelaten te worden.

Met de ingreep wil het telecombedrijf ook een ‘maatschappelijk signaal’ afgeven. “Het gaat hopelijk om een tijdelijke maatregel, maar we blijven dit doen totdat de veiligheid van onze medewerkers is gewaarborgd.”

Dat signaal werd gisteravond opgepikt door de gemeente. Die zal met de politie verscherpt toezicht houden in winkelcentrum Amsterdamse Poort, waar diverse overvallen waren. De gemeente huurt een particulier bedrijf in dat met extra beveiligers ondernemers ondersteunt. Verder wordt het cameratoezicht op de openbare weg aangepast, met meer en langer aandacht voor winkels die een hoog risico lopen.

Maar een oplossing voor de overvalgolf, die ingegeven lijkt te zijn door berichten van geslaagde berovingen, zijn al die ingrepen niet; die kan zich nu verplaatsen naar winkels die hun voorraad niet willen of kunnen weghalen, of zaken die verder weg liggen. “Onze vestiging in Uithoorn is vorige maand al op een vergelijkbare manier overvallen,” zegt Jean-Paul Verhaaren van The Phonehouse. “En een winkel in Amsterdam is onlangs beroofd.”

Bellend de winkel verlaten

De organisatie van zelfstandige ondernemers besloot donderdagochtend alsnog de hele voorraad in Groot-Amsterdam weg te halen. “Wij hadden de voorraad al geminimaliseerd maar wilden niet alles verwijderen. Klanten verwachten al bellend de winkel te kunnen verlaten. Als we geen toestel aanbieden, dan gaat de consument elders kijken. We hebben niet de kracht van KPN om klanten de deur te wijzen, of de beveiliging van Mediamarkt.”

Maar omdat de keten daarmee in het vizier van overvallers komt, is toch besloten het voorbeeld van de concurrentie te volgen. “We zorgen er nu voor dat de klant dezelfde dag nog zijn toestel krijgt thuisbezorgd.”

De telecombranche wijst erop dat het weinig zin heeft om ‘dummy’s’ of demomodellen te stelen, omdat die geen verbinding kunnen maken met een netwerk. Ook is door de bank genomen de gebruiker van een gestolen telefoon vrij gemakkelijk te achterhalen, alhoewel er methodes zijn om het unieke identificatienummer van elke mobiel te wijzigen.

Mediamarkt laat weten ‘nooit iets over veiligheidsmaatregelen te zeggen’. “We hebben kennis genomen van de problematiek en passende maatregelen genomen,” zegt een woordvoerder. “We doen alles om inbraken en diefstallen te voorkomen.”