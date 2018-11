Overvaller van slijterij in Noord met hakmes in beeld

De politie maakte de beelden van camera'a binnen en buiten de winkel vrijdag openbaar bij Bureau 020 van AT5.



De man kwam op 12 oktober om 10.20 uur de winkel binnen met een plastic tas in zijn hand. Bij de kassa wachtte hij de medewerker op, zo is te zien op de beelden. Toen die naar hem toe liep, haalde de overvaller een hakmes uit zijn broekzak en dwong de medewerker geld uit de kassa te halen.



Camouflagejas

Te zien is hoe de overvaller vervolgens de winkel uit loopt en over het zebrapad wegvlucht. De winkelmedewerker bleef geschrokken maar ongedeerd achter.



De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de overvaller en omschrijft hem alsvolgt: hij heeft een donkergetinte huidskleur en droeg een jack met capuchon en camouflageprint, een pet en een donkere broek. Hij is slank, tussen de 25 en 30 jaar oud en ongeveer 1.70 meter lang.