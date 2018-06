Overvaller grijpt kassalade door luik McDonald's

De overval gebeurde op dinsdagochtend 8 mei bij de vestiging van het fastfoodrestaurant in de Fogostraat.



Rond 5.20 uur kwamen twee mannen op een scooter aanrijden bij de McDrive. Een van hen stapte af en wurmde zich met getrokken wapen door het luik van het restaurant.



De medewerkster die daar op dat moment werkte, schrok hevig en rende weg. De man riep nog dat zij terug moest komen, maar toen ze dat niet deed, probeerde hij zelf de kassalade te pakken. Dat lukte uiteindelijk. Samen met de andere man, die verderop op de scooter wachtte, vluchtte hij daarna weg in de richting van uitvaartpark Westgaarde.



Jachtgeweer

Door woensdag de camerabeelden van de overval vrij te geven, hoopt de politie de daders alsnog te kunnen pakken.



Een half jaar geleden was een ander filiaal van McDonald's in Amsterdam ook al doelwit van een overval. In november vorig jaar drong een man met een jachtgeweer door het raam van de McDrive van de vestiging bij World of Food in Zuidoost.