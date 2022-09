Overvaller belwinkel Amsterdam-Zuidoost tijdens vlucht overmeesterd door ‘dappere’ omstanders

Beeld Joris van Gennip

Kort voor 12.00 uur betrad de verdachte de telefoonwinkel, waar op dat moment ook klanten aanwezig waren. Hij dreigde met een wapen en probeerde daarna te ontkomen. Enkele ‘dappere omstanders’ hebben de overvaller volgens de politie tegengehouden, waarna hij kon worden gearresteerd. Niemand raakte gewond.

Waardeloos

Telefoonwinkels in Zuidoost waren al vaker doelwit van overvallen. Telecombedrijven als VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN haalden hierop uit voorzorg de voorraad smartphones uit hun winkels. Ook in het filiaal dat zaterdag werd overvallen, waren geen mobiele telefoons op voorraad. De aanwezige showmodellen zijn zo beveiligd dat ze na diefstal onbruikbaar zijn. ‘Een eventuele buit is daarmee dus waardeloos,’ aldus de politie.

Dappere omstanders: daar had de man die vandaag een telefoonwinkel aan het Bijlmerplein overviel waarschijnlijk even geen rekening mee gehouden. Nadat hij binnen zijn slag had geslagen, wisten zij hem op zijn vlucht al heel snel tegen te houden [1/2]. pic.twitter.com/vquLSSeZ6H — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 24 september 2022

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: