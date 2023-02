Overvaller Ajacied Dusan Tadic veroordeeld voor geweldpleging, beroving niet bewezen

Ajacied Dusan Tadic. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Het bewijs tegen El K. zou niet genoeg aantonen dat er sprake zou zijn geweest van een roofoverval. De Amsterdammer krijgt wel een celstraf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk wegens geweldpleging. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twaalf maanden cel, mede vanwege ‘het planmatige’ karakter van de belaging van Tadic.

“Het kennelijke opwachten en achtervolgen is onvoldoende om aan te nemen dat die gedragingen tot doel hadden geld of goederen afhandig te maken,” luidt het oordeel. “De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van de poging tot diefstal met geweld, dan wel de poging tot afpersing.”

Mohamed El K. werd in oktober aangehouden, samen met een tweede verdachte, de 19-jarige Mohammed F. Het onderzoek naar Mohammed F. loopt nog.

Baken onder auto

Voetballer Tadic werd in de nacht van 27 op 28 juli opgewacht nadat hij uit eten was geweest met zijn zaakwaarnemer. Op het moment dat hij zijn auto bij zijn huis in de Van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid parkeerde, zag hij achter een mobiel toilet twee mannen bij de woning staan. Daar kreeg de Ajacied in de gaten dat de twee mannen het op hem hadden gemunt, vermoedelijk vanwege zijn dure horloge.

Tadic zette het op een lopen waarop de twee mannen hem op een scooter achterna kwamen. Bij een tuintje wisten ze hem uiteindelijk klem te rijden. Tadic deelde een klap uit en werd vervolgens bij zijn nek vastgepakt. “We hebben je,” zeiden de mannen. Daarop deed de voetballer alsof hij zich overgaf, om het vervolgens opnieuw op een lopen te zetten. Uiteindelijk vluchtte hij het Conservatorium Hotel in en waarschuwde hij de politie.

Later vond de recherche een peilbaken in de uitlaat van de auto van de voetballer. Dat bleek twee weken eerder geactiveerd te zijn in Amsterdam-Zuid. Daarnaast werden camerabeelden uit de omgeving opgevraagd. Daarop was duidelijk te zien hoe twee gehelmde mannen, voorafgaand aan de poging tot beroving, stonden te wachten. De politie herkende in de beelden Mohamed El K., die in het verleden werd gerekend tot de Top 600, en Mohammed F..

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: