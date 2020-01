Overvallen juwelier Zuid: ‘Hij zei: beweeg en ik maak je dood’

Juwelier C'est Moi aan de Willemsparkweg. Beeld Google street view

De vrouw is enorm aangeslagen van de overval, vertelt ze aan de telefoon. De afgelopen dagen hebben dat gevoel niet kunnen wegnemen, sterker nog: ze stond zaterdagmiddag nood­gedwongen weer in de winkel om de verzekering te regelen. “Mensen kwamen langs, klopten op het raam. Bij elk geluid schrok ik me kapot.”

Momenteel zit ze thuis met verwondingen in haar gezicht. Deze week ­bezoekt ze de huisarts en een traumapsycholoog. De winkel blijft voorlopig dicht.

Vrijdagmiddag rond kwart over drie stapte een man gekleed in het zwart de winkel binnen. Hij liep recht op de eigenaresse af, viste een pistool uit een plastic boodschappentas en zei: dit is een overval.

Hij vroeg waar de kluis was, de eigenaresse antwoordde dat ze die niet had. Dat ergerde de overvaller, waarop hij haar dreigde neer te schieten. Hij dwong haar daarna naar de achterkant van de winkel te lopen, naar een donkere tussenruimte die vanaf de straatzijde niet te zien is. “Daar sloeg hij me hard in mijn gezicht. Hij zei dat ik op de grond moest gaan liggen. Hij bond me vast met tiewraps en overgoot me met een vloeistof, ammonia bleek later. Het brandde door mijn kleding, ik raakte erdoor bedwelmd. Hij zei: ik maak je dood als je beweegt.”

Vervolgens nam de overvaller alle sieraden uit de winkel mee. Hij haalde de vitrines en etalages leeg en nam ook privébezittingen van de eigenaresse mee, onder meer haar telefoon.

Deels gezien

De eigenaresse begon drie jaar geleden haar sieradenwinkel. Ze werkte dag en nacht, maar weet nu niet of ze de draad weer gaat oppakken. “Het duurt minstens drie maanden voordat er weer sieraden in de vitrines ­liggen. Dus tot die tijd sta ik in ieder geval niet in de winkel.”

Een woordvoerder van de politie zegt dat direct na de overval een zoektocht naar de dader is gestart, maar dat er nog niemand is aangehouden. Het onderzoek is in volle gang.

Het frustreert de eigenaresse vooral dat ze het gezicht van de overvaller deels heeft kunnen zien, maar hem niet meer zou herkennen wanneer ze hem zou treffen op straat. “En op de camerabeelden zie je zijn gezicht niet goed. Ik hoop zo erg dat hij wordt gepakt.”