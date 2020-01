Overvallen juwelier Willemsparkweg overgoten met bijtende stof

De juwelier aan de Willemsparkweg. Beeld Google Street View

De vrouw vertelt in De Telegraaf dat een man haar met een pistool bedreigde en dwong op de grond te gaan liggen. Vervolgens bond hij haar vast met tiewraps. “Daarna heeft hij me overgoten met vloeistof, pakte hij zijn pistool weer en zei dat hij me dood zou maken als ik weer zou bewegen,” zegt de juwelier tegen de krant.

De vrouw liep onder meer brandwonden op aan haar gezicht. “Ik raakte bedwelmd door de lucht en het brandde door mijn kleren op mijn huid.”

De overvaller heeft meerdere juwelen uit de winkel - en sieraden die de vrouw zelf om had - buitgemaakt. De politie is nog op zoek naar de dader en roept getuigen op zich te melden.