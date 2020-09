Overvallen cartoonist Frans (67) overspoeld met steunbetuigingen

Frans Mensink in de stoel waar hij in werd vastgebonden. Op de grond ligt bloed van zijn hoofdwond. Beeld Josien Wolthuizen

Mensink vindt het ontroerend. De buurvrouw die een bloemetje kwam brengen, de advocaat die opbelde en aanbood kosteloos zijn raadsman te zijn. Een oude vriend waar hij vroeger nog mee op de lagere school zat, die plots voor de deur stond met een boeket. “Toen ik vandaag naar de tandarts ging, wist zelfs zij wat er was gebeurd.”

De 67-jarige cartoonist werd woensdagavond overvallen in zijn huis aan de Ferdinand Bolstraat. Drie jongens belden rond 20.45 uur aan en stormden naar binnen toen Mensink de deur opendeed. Een van hen sloeg hem tot bloedens toe op zijn hoofd met een vuurwapen.

Hoewel Mensink dagen na de overval opgewekt en vrolijk klinkt – “mijn humor krijgen ze niet kapot” – ligt hij 's nachts telkens wakker. “Sinds de overval heb ik de slaap niet kunnen vatten. Het zal de adrenaline wel zijn. En ik loop steeds te denken... Had ik iets anders kunnen doen?”

Slagaderlijke bloeding

Op de bewuste avond belden drie jongens rond 20.45 aan. Toen Mensink opendeed, stormden ze naar binnen. Een van hen had een vuurwapen. De 67-jarige cartoonist viel op de grond en werd op zijn hoofd geslagen met het wapen. Vervolgens bonden de overvallers hem vast aan een stoel en doorzochten zijn huis. Drie kwartier later gingen de jongens ervandoor met de buit: 135 euro en een verzameling antieke horloges.

Mensink belde de politie. Die wisten al snel drie verdachten op te pakken van 15, 16 en 22 jaar oud. Later zijn nog twee verdachten van 18 en 22 jaar oud gearresteerd, hun rol bij de overval is vooralsnog onduidelijk. Mensink werd naar het ziekenhuis gebracht met een slagaderlijke bloeding in zijn hoofd. “Ik heb in totaal 2,5 liter bloed verloren.”

Een paar uur later mocht Mensink naar huis, gehecht en wel. Op zijn “slaapgebrek en koppijn” na gaat het inmiddels “wel weer goed”. “Ik vind het een fijn idee dat de jongens nog niet zijn losgelaten. Hopelijk hangt ze een hoge straf boven het hoofd.”