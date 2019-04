Overvallen bierkoerier: 'Jesaja Dollart schoot op mij'

In de kleding van Dollart is bovendien de smartphone van de bezorger aangetroffen plus het buitgemaakte geld.



Dat bleek donderdag op een zitting tegen Dollarts vrienden die van het medeplegen van de overval zijn beschuldigd.



Vrij

Haleyson M. (18) blijft in de cel, maar de rechtbank liet Arsenio W. (22) vrij, zoals zijn advocaat Ilkay Güclü had verzocht. In zijn geval zien de rechters onvoldoende bewijs dat hij de straatroof mee pleegde.



De vrienden hingen die nacht met drie vriendinnen in een gehuurde studio aan de Plantage Muidergracht en hadden drank en lachgas besteld bij 'bierkoerier' Drank020. Toen de bezorger een tweede keer kwam om nieuwe drank te leveren en de lachgastank terug te halen, ontstond een vechtpartij.



Ruzie

Volgens getuigen ontstond er ruzie omdat de koerier een tientje minder borg voor de tank wilde teruggeven dan de jonge mannen hadden verwacht. Eén van hen, waarschijnlijk dus Dollart, trok een wapen, sloeg de koerier daarmee op zijn hoofd en schoot. De kogel schampte zijn been. Gealarmeerde agenten schoten ook.



Waar M. en W. in de buurt konden worden gepakt, was Dollart spoorloos verdwenen. Zijn familie en vrienden zochten de vermiste vader van drie jonge kinderen volop, ook via de (sociale) media. Daarbij bleef de schietpartij overigens onbesproken.



Lichaam

Op vrijdag 22 februari werd zijn lichaam gevonden in het water langs de Mauritskade. Hoe hij is omgekomen, is niet duidelijk geworden. De kans is groot dat hij al meteen na de schietpartij in het water is beland en is overleden.



Sectie heeft uitgewezen dat hij geen (schot)wonden had die zijn dood konden verklaren. Hoeveel hij had gedronken en hoeveel lachgas hij had gebruikt, is onbekend.



