Overvalgolf duurt voort: gewapende overval bij telefoonwinkel in winkelcentrum Amstelveen

De politie surveilleert extra bij telefoonwinkels, hier op het Bijlmerplein. Daar vonden in ruim twee weken tijd vier overvallen plaats. Beeld Dingena Mol

Volgens een woordvoerder van de politie kwamen de twee in het zwart geklede daders rond 11:30 uur de winkel binnen met een grote tas. Zij zouden wapens bij zich hebben gehad en spullen hebben buitgemaakt.

Er is niemand gewond geraakt bij de overval. Om de daders te vinden zette de politie een Burgernetactie uit. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet, meldt een woordvoerder. Iets na 12:00 uur zijn er twee verdachten aangehouden op de Traviatastraat. Op verschillende plaatsen rondom de plek zouden goederen aangetroffen zijn die mogelijk verband houden met de overval, meldt de politie via Twitter.

Het incident in Amstelveen is de zoveelste in een reeks overvallen afgelopen weken. Eerder deze week besloten KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en Phonehouse al delen van hun assortiment uit de winkels te halen vanwege de voortdurende overvallen. Ook zetten verschillende winkels op het Bijlmerplein onlangs beveiliging in om de veiligheid te waarborgen en gaf de gemeente aan extra maatregelen te gaan nemen te gaan nemen vanwege de reeks (soms gewapende) incidenten.