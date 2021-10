Overval op telefoonwinkel in Zuidoost

Beeld Getty Images/iStockphoto

Rond 10.20 uur kwamen de mannen de telefoonwinkel binnen en bedreigden het personeel. Ze zijn na de overval met buit vertrokken, aldus een politiewoordvoerder. De politie heeft de omgeving van de winkel uitgekamd, zonder resultaat. Bij de overval vielen geen gewonden.

Een signalement van de daders is verspreid via Burgernet. De politie zoekt twee licht getinte mannen van ongeveer 1,80 meter lang in zwarte kleding met witte handschoenen.