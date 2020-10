Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De dader sprong over de balie en maakte een onbekend geldbedrag buit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De dader, die gekleed was in het zwart met een sjaal om, is nog altijd voortvluchtig. Hij is weggelopen in de richting van metrostation Ganzenhoef. Er staat vrijdagavond nog een Burgernetmelding uit.