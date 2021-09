Overval op supermarkt in Nieuw-West

Beeld Hollandse Hoogte

Rond 21.50 uur betrad de dader de winkel. Hij had een mes bij zich. “Onder bedreiging van dat mes heeft hij geld uit de kassalades gepakt,” meldt een woordvoerder van de politie. “Gelukkig is er niemand gewond geraakt.”

Er is in de omgeving gezocht naar de dader, maar er is nog niemand aangehouden. De politie voert onderzoek uit. De hoogte van het meegenomen bedrag is niet bekend.