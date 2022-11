Overval op Schöne Edelmetaal houdt agenten in de greep: ‘Ik dacht dat mijn kinderen zonder mij zouden opgroeien’

Een politieachtervolging na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord eindigde in mei 2021 in een weiland in Broek in Waterland. Beeld ANP

“Ik weet nog heel goed wat ik tegen mijn maatje zei: ‘Kijk uit, ze hangen uit het raam met een lang wapen. Hou afstand.’ We hoorden keiharde knallen,” zo vertelde een politieagente dinsdag in de Amsterdamse rechtbank. Zij en haar collega reden na de roof bij Schöne Edelmetaal vanaf Amsterdam-Noord achter de overvallers aan. “We reden achter ze aan totdat de politieheli zicht op ze had. Ik heb geen enkel moment het idee gehad om mijn eigen wapen te trekken en te schieten. De kans om andere automobilisten te raken was te groot.”

De overvallers reden richting Broek in Waterland. Ook de agente en haar collega gingen het dorp in. “We reden langzaam. We waren bang om een doodlopende straat in te rijden en de gewapende mannen tegen te komen. Ze zouden ons neerschieten, direct.”

Op een parkeerterrein troffen ze de overvallers. Die waren op dat moment bezig met het overladen van de buit in gereedstaande vluchtauto’s. “Op het moment dat een van de overvallers ons zag, richtte hij zijn wapen op ons. Ik keek in de loop van het wapen en hoorde enkele enorm harde knallen. Angst voelde ik, pure paniek. We zijn heel hard doorgereden om dekking te zoeken. Ik voelde onmacht. Ik had met mijn wapen en munitie amper kans om te winnen van deze mannen met hun zware wapens.”

De agente liep een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op. “Herbelevingen en paniekaanvallen waren op een gegeven moment wekelijks aan de orde. Verwerken lukte niet.”

Grote impact

Verschillende politiemensen die bij de achtervolging betrokken waren, lazen in de rechtbank een slachtofferverklaring voor of lieten dat doen door een advocaat. Ze vertelden welke impact de achtervolging na de roofoverval op hen heeft gehad.

“Ik bleef maar voor me zien hoe er op me geschoten is. Het is een wonder dat ik dit heb overleefd,” aldus een van hen over de gebeurtenissen die werden omschreven als ‘levensveranderend’.

“Het was een krankzinnige realiteit,” zei een andere agent die heeft verklaard dat er met automatische wapens op de politie is geschoten. “Een patroon die je raakt en het is voorbij.” Over het feit dat advocaten bestrijden dat er gericht op de politie geschoten is: “Ik kan me niet voorstellen dat we het ons verbeeld hebben.”

“Het plezier dat ik had door in mijn Amsterdam waakzaam en dienstbaar te zijn, is door jullie kapotgemaakt,” aldus een andere agent. Zowel hij als zijn partner werkt bij de politie en ze waren allebei betrokken bij de achtervolging. “Twee jonge kinderen hadden die dag allebei hun ouders kunnen kwijtraken.” Zijn partner las ook een verklaring voor. “Er is gericht geschoten. Ik dacht dat mijn kinderen zonder mij zouden opgroeien. Tijdens een eerdere zitting heb ik een advocaat horen zeggen dat zijn cliënt family time zou moeten krijgen. Dat wringt, mijn man en kinderen hebben dat recht ook, maar ik heb PTSS.”