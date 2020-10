Overval op drogist Jan van Galenstraat

Politie voor het filiaal van Kruidvat op de Jan van Galenstraat.

Werknemers en klanten van de drogisterij werden dinsdagochtend om kwart voor negen opgeschrikt door een overvaller die met een mes de zaak binnenkwam. Volgens een politiewoordvoerder is er geen buit gemaakt. De mannelijke dader vluchtte na de mislukte diefstal te voet.

De politie is op dit moment op zoek naar de dader. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het is niet de eerste keer dat een drogisterij in de Jan van Galenstraat wordt overvallen. In 2017 was het twee keer raak bij de Etos. De dader ging er toen wél met de inhoud van de kassa vandoor.