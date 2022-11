Overval met vuurwapen op winkel Bijlmerplein, verdachten gevlucht

Beeld ANP / ANP XTRA

De overval vond om 18.00 uur plaats in een Used Productswinkel. Het vuurwapen werd volgens de politie getoond, maar er is niet geschoten. Niemand raakte bij de overval gewond.

Burgernet Noord-Holland meldt dat de politie op zoek is naar ‘twee donkergetinte mannen’, die samen op een scooter wegvluchtten. De verdachten droegen een ‘grijze hoody en zwarte kleding.’ De scooter had een blauwe kentekenplaat en een klein voorwiel.

AMSTERDAM: omg Bijlmerplein op zoek naar 2 donker getinte mannen op 1 scooter, blauw kentekenplaatje, klein voorwiel, grijze hoody en zwarte kledin

Tips? Bel nu 112 https://t.co/1nz9RPCJyR — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) 28 november 2022

