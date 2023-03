Overval met vuurwapen op hotel Campanile in Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

De verdachte bedreigde rond 22.30 uur meerdere mensen in hotel Campanile Amsterdam met een vuurwapen en is er uiteindelijk met buit vandoor gegaan, laat de politie weten. Hierna is de verdachte lopend gevlucht. Er raakte niemand bij de overval gewond.

Het politieonderzoek loopt nog, er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het hotel wil momenteel niet reageren op het ongeval.

