Overval is zoveelste incident rond winkelcentrum Banne-Centrum. ‘Er moet iets gebeuren’

De recente reeks incidenten in en rondom winkelcentrum Banne-Centrum liegt er niet om: op 17 april was er een steekpartij in het winkelcentrum; op 8 mei werd de Kruidvat overvallen; op 10 mei raakte een man gewond bij een steekpartij naast Banne-Centrum; op 29 juni trof een buurtbewoner een explosief aan in een vuilcontainer achter de winkels en donderdagochtend werd de Plus-supermarkt met veel geweld overvallen door twee mannen. “Het is ongrijpbaar,” zegt een winkelier, die net als veel andere ondernemers niet met zijn naam in de krant wil. “Er gebeurt hier de laatste tijd wel erg veel.”

Niet ver van het winkelcentrum raakte begin deze maand in een woning drie mensen gewond bij een steekpartij. Ook werd op een parkeerterrein vlakbij Banne-Centrum vorige week crimineel Dwight Mook (43) doodgeschoten. Volgens geruchten zou het om een mislukte drugsdeal gaan.

Bedreiging en overval

Ed Slooten, eigenaar van de supermarkt die donderdagochtend werd overvallen, noemt het geweld tijdens de beroving ‘niet normaal’. Twee mannen sloegen met gietijzeren putdeksels de glazen voordeuren van de supermarkt in en bedreigden het personeel met een wapen. Onder de winkeliers gaat het verhaal dat er een pistool werd gebruikt. De politie wil dat niet bevestigen.

Volgens Slooten leek het er vorige week al op dat zijn winkel overvallen zou worden. “Toen stonden er ’s ochtends vroeg twee gasten met een koevoet en een hamer voor de deur. Dat hebben we gemeld bij de politie, die zeiden dat ze er iedere ochtend zouden zijn. Alleen vanochtend waren ze er niet.” Andere winkeliers bevestigen dit verhaal.

Stuk lopen

Bij de inrichting van het winkelcentrum, dat in mei zijn 10-jarig bestaan vierde, is ooit al rekening gehouden met eventuele voorvallen. “In het oude winkelcentrum gebeurde veel meer,” zegt Slooten. “Ik heb in de nieuwbouwcommissie gezeten. We hebben de indeling bijvoorbeeld zo gemaakt dat de supermarkten in het midden zitten, omdat die het vaakst worden overvallen. Dan is het voor overvallers nog een behoorlijk stuk lopen voordat ze bij de uitgang zijn.”

Maar een nieuwe indeling blijkt niet genoeg. Slooten vindt dat er ‘iets’ moet gebeuren. De Volendamse visboer een stukje verderop is het daarmee eens. “Het wordt erger, de criminaliteit neemt toe,” zegt hij. “Klanten en winkeliers worden er toch een beetje bang van: twee keer een graai in de kassa bij de Kruidvat, de overval van vanochtend en alles wat er nog meer gebeurd is.”

Camera’s

In het verleden was de Banne vaker het toneel van overlast, vooral van jeugdbendes. In 2014 besloot wijlen burgemeester Eberhard van der Laan daarom cameratoezicht in te stellen in de wijk, waaronder bij het winkelcentrum. Met harde hand werd de overlast teruggedrongen. Vorig jaar werden de camera’s bij het winkelcentrum weggehaald. Sommige winkeliers willen ze terug, anderen vinden dat er al genoeg camera’s hangen.

Stadsdeelbestuurder Brahim Abid zegt dat ‘de signalen van overlast en onveiligheid’ bij het stadsdeel bekend zijn. “Het gaat dan om rondhangende jeugd in de passage, op de roltrappen of op het plein, maar ook geweldsincidenten zoals steekpartijen. De overval vandaag is een dieptepunt.”

Hij zegt met diverse partijen in gesprek te zijn om de situatie te verbeteren. “Het winkelcentrum had tot een jaar geleden een beveiliger die ook een signalerende en verbindende rol had. Hij sprak jongeren aan, kende ze vaak bij naam, had een kort lijntje met politie en stadsdeel en was bij de ondernemers in het winkelcentrum bekend.” Deze inzet had volgens Abid een preventieve werking. “De functie komt gelukkig op korte termijn weer terug, mede gefinancierd door de gemeente.” Ook zullen politie en handhaving vaker surveilleren, aldus Abid.

Zes politieauto’s

Donderdagmiddag zijn er al twee agenten in het winkelcentrum aanwezig. Ze spreken een man aan die als notoire overlastgever bekendstaat. Hij zet het na een kort gesprek direct op een lopen richting de uitgang. De agenten volgen hem tot hij buiten staat. “Nu kan het opeens wel,” zegt een bezoeker die het van een afstandje gade slaat.

Een medewerkster van de kaasboer vindt dat de politie vaker preventief aanwezig zou moeten zijn in het winkelcentrum. “Dan is er een overval en staan er opeens wél zes politieauto’s voor de deur.”

Een oudere vrouw die al 54 jaar in de Banne woont en donderdagmiddag even op haar rollator uitrust bij de kaasboer, zegt ’s avonds niet meer de deur uit te gaan, tenzij het echt moet. “Het is niet meer de veilige buurt die het vroeger was.”

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de tech-sector. Tips kan je sturen naar j.roele@parool.nl.