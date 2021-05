Overval in Noord: waardetransport bij Schöne Edelmetaal was ‘hoogst uitzonderlijk’

Beeld Michel van Bergen

De helft van de voormalige goudfabriek van Schöne Edelmetaal, die stamt uit 1739, had al een andere functie gekregen. Volgens omwonenden stond het bedrijf op het punt ook het tweede deel te verhuizen. Daardoor werd er amper nog gewerkt in het gebouw. Slechts een handjevol medewerkers hield zich er nog bezig met zaken als administratie, en niet meer met recycling en raffinage van edelmetalen, inclusief productie en verkoop, zoals voorheen.

Dat er woensdagmiddag een waardetransport bij het gebouw naar binnen reed, noemt een buurtbewoner dan ook ‘hoogst uitzonderlijk’. “Tot een maand of zes geleden reden hier een paar keer per week waardetransporten naar binnen, maar de laatste tijd was er amper activiteit,” zegt ze. “Misschien dat er een zending gecontroleerd moest worden of zo.”

Of het verkoop- en inleverkantoor in het gebouw gisteren nog wel in bedrijf was, wil men bij Schöne niet zeggen. ‘We kunnen op dit moment geen verdere details geven omdat het onderzoek nog volop gaande is,’ laat de algemeen directeur van Schöne per mail weten. “Er zijn gelukkig geen medewerkers gewond geraakt, maar het spreekt voor zich dat iedereen erg geschrokken is.”

Wie was op de hoogte?

De beperkte activiteit roept de vraag op wie op de hoogte waren van de komst van het waardetransport. Omstreeks twee uur ’s middags overvielen gemaskerde en gewapende mannen een vrachtwagen van Brinks bij het bedrijf. Ze schoten daarbij met geweren. De overvallers waren uit op goud, zilver en juwelen ter waarde van tientallen miljoenen euro’s, mogelijk zelfs 40 tot 50 miljoen. Het is nog niet bekend hoeveel daarvan daadwerkelijk is meegenomen.

Vervolgens ontstond een wilde achtervolging waarbij door de overvallers op de politie werd geschoten. Die eindigde in Broek in Waterland in een vuurgevecht waarbij een van de verdachten om het leven kwam. De politie arresteerde daar zes mannen. Later werd een zevende verdachte opgepakt in Rotterdam. De verdachten hebben de Belgische en Franse nationaliteit.

Schöne maakt sinds 2003 deel uit van het Belgische Umicore, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel.