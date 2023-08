Overstroomde toeristische Duitse plaats Ahrdal krabbelt langzaam op: ‘Er zijn te weinig bouwvakkers’

Het toeristische Ahrdal, geliefd om zijn steile wijngaarden en vakwerkhuizen, was het epicentrum van de ramp. Beeld dpa/picture alliance via Getty I

Toen een onhoudbare, kolkende modderstroom het middeleeuwse centrum van Ahrweiler bereikte, was er gauw weinig meer over van het hekwerk voor het woonhuis van Karin Ippendorf. Binnen de kortste keren steeg de bruine drab in het huis van Ippendorf tot anderhalve meter hoogte. Maanden duurde het voordat het bezinksel, dat naar olie en uitwerpselen stonk, helemaal weg was.

“In de weken erna liepen mensen met emmers naar de beek om water te halen,” herinnert Ippendorf zich. Een maand lang zat het dorp in het Duitse deel van de Eifel zonder stromend water. Volledige elektriciteit was er pas na twee weken weer. Niet alleen de originele vloer van een mozaïek met effen tegels was aan vervanging toe in het huis dat ze van haar ouders had geërfd. Ook het houtwerk met ornamenten bij de trap ging goeddeels verloren. De totale schadepost bedroeg 4 ton. De verzekeraar schoot het bedrag voor. Omwonenden zonder brandverzekering, die ook waterschade dekt, hadden minder geluk.

Maar toch verbleekt alle materiële schade bij het leed van de nabestaanden in het zwaar getroffen overstromingsgebied. Verschillende buurtgenoten van Ippendorf in Ahrweiler kwamen om. “De lijken dreven vier weken lang in de parkeergarage en waren onherkenbaar,” zegt Ippendorf terwijl ze naar het gebouw aan de overkant wijst. In allerijl probeerden de vluchters hun auto daar veilig onder te brengen. Maar door het stijgende waterpeil in de garage keerden ze niet meer terug.

134 doden

In de nacht van 14 op 15 juli 2021 was het noorden van de Eifel en het Bergische Land getuige van een van de grootste natuurrampen die ooit in Duitsland heeft plaatsgevonden. In het bijzonder het Ahrdal, geliefd om de hellende wijngaarden, kastelen en de pittoreske dorpen met vakwerkhuizen, was bijzonder hard geraakt door de hevige regenval en de daaropvolgende vloedgolven.

Zeker 134 mensen kwamen om het leven, enkele honderden raakten gewond. Duizenden mensen raakten plotseling dakloos, ontelbare gebouwen beschadigd. Talrijke wegen, bruggen, spoorwegen, elektriciteitscentrales en waterleidingen waren kapot.

Nauwelijks te overzien waren de bergen afval; daken, woonwagens, containers, tanks en meubels lagen kilometers verderop verspreid. Naar schatting 40.000 auto’s gingen verloren. Het spoor van vernieling voltrok zich over een afstand van 90 kilometer.

“Het is pas twee jaar geleden. Toch voelt het als een eeuwigheid terug,” vertelt Silke Jantos, de serveerster bij Gaststätte Dorfschänke in Bad Neuenahr, tien minuten te voet van Ahrweiler. Op het terras, waar de borden met schnitzel met tomaat en mozzarella en die met ananas tussen de Bitburger-bierglazen staan, valt nog geregeld het woord Flut. In Bad Neuenahr herinneren de dichtgetimmerde deuren en ramen en een tijdelijke brug mensen iedere dag aan de ramp. Tegelijkertijd staan de vers gepleisterde huizen met nieuwe donkere kozijnen symbool voor een nieuwe start. “Mensen bouwen weer iets op. Maar het kost veel energie. Veel ouderen zijn daarom vertrokken,” vertelt de serveerster.

Beter opgewassen

Thomas Roggenkamp, geograaf aan de Universiteit van Bonn, houdt zich al jaren bezig met het hoogwater in de Eifel. Hij ziet grote gelijkenissen met de watersnoodramp die dateert van 1804. ‘Desalniettemin heeft het me verrast dat er twee jaar geleden zoveel huizen zijn verwoest en zoveel doden vielen,’ schrijft hij in een reactie. Roggenkamp had juist verwacht dat de huizen anno 2021 veel steviger waren en dus beter opgewassen tegen het natuurgeweld.

Direct na de ramp tuigde de Bondsregering een noodfonds op van 30 miljard euro. Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen maken het meest aanspraak op de middelen voor de wederopbouw van wegen en bruggen. Ondertussen moeten het geld ook vloeien naar het opnieuw aanleggen van bossen en visvijvers. ‘Doordat de aanvraagprocedures ingewikkeld zijn, is er vertraging met uitbetalen,’ reageert de gemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler schriftelijk.

Serveerster Jantos weet wel hoe dat komt. “Er is genoeg geld. We hebben alleen te weinig bouwvakkers.” Sommige aannemers spelen daar handig op in en vragen een veelvoud voor hun werkzaamheden.

Wie de bochtige rivier Ahr afrijdt, ziet de vrachtwagens, beladen met puin en bouwmaterialen, af en aan rijden. Bij de restaurants bezetten de bouwvakkers die aan het werk zijn het terras. Het is nauwelijks voor te stellen hoe een onschuldig ogende rivier hier voor immense vloedgolven van zeven meter heeft gezorgd. In de laag liggende dorpen kunnen veel bewoners het niet navertellen. In het piepkleine Reimerzhoven staat op enkele ruïnes na alleen nog een kerktoren overeind.

Elektrische trein

Dat moedigde Claus Winhard juist aan om van het naastgelegen Dernau hierheen te verhuizen. Winhard, een sterk ogende projectontwikkelaar uit de streek, was zelfs zo optimistisch dat hij direct na de overstroming een stuk grond in Reimerzhoven heeft gekocht. “Veel ouderen gingen, ik zag mijn kans schoon.” Volgens Winhard biedt de wederopbouw de mogelijkheid om veel sneller te verduurzamen. Hij noemt de elektrische trein die er straks moet komen als voorbeeld. “Geef ons minimaal acht jaar voordat alles naar behoren functioneert.”

Voor bewoonster Ippendorf duurt dat te lang. De volgende crisis is alweer daar, vertelt ze. De spoorwegen en fietspaden ontbreken en het groen is helemaal weg. Op veel plekken is het onleefbaar. “En wie zegt dat zoiets ons niet weer overkomt?” Een nieuwe watersnoodramp valt niet uit te sluiten, schrijft ook geograaf Roggenkamp. ‘De catastrofes in de jaren 1601, 1804, 1910 en 2021 hebben laten zien dat de Ahr kwetsbaar is voor overstromingen.’

Voor een nieuwe ramp zegt ontwikkelaar Winhard niet zo bang te zijn. “We kunnen onze huizen dit keer beter beschermen tegen het water,” meent hij. Maar precies daarover verschillen de meningen. Volgens geograaf Roggenkamp is er in het gebied simpelweg te weinig ruimte om bij nood het overtollige water snel af te voeren. Belangrijker is het volgens hem om mensen bewuster te maken van de gevaren. “Dan brengen ze straks niet meer eerst hun auto in veiligheid, maar laten ze zichzelf zo snel mogelijk evacueren.”