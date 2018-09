Overstroming door gesprongen leiding in Noord

Vlak voor 10.00 uur kreeg de politie een melding van wateroverlast op de kruising van de IJdoornlaan met de Volendammerweg. Een woordvoerder van Waternet zegt dat de politie de straat heeft afgezet, een monteur is gearriveerd om de gesprongen leiding te maken.



Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De hoofdwaterleiding is inmiddels dichtgemaakt met een zogenoemde afsluiter, zegt de woordvoerder. Het water wordt weggepompt het riool in.



Alle openbaar vervoer van vervoerder GVB is gestremd en ook het verkeer kan er niet door.



"De verwachting is dat een aantal huishoudens tijdelijks zonder water komt te zitten," meldt de woordvoerder van Waternet.