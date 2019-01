Oversteken in de Beethovenstraat nu bijna onmogelijk

Wie boodschappen wil doen in de Beethovenstraat doet er goed aan vooraf een plan te maken.



De straat met onder andere een slager, meerdere bakkers en supermarkten is door werkzaamheden aan de tramrails horizontaal in tweeën gesplitst: tussen de Apollolaan en de Stadionweg vormen hekken en betonblokken een 450 meter lange scheiding tussen de even en oneven huisnummers.



Snel oversteken zit er niet in, tot grote ergernis van omwonenden. "We hadden twee keuzes," zegt de woordvoerder van het GVB, dat de werkzaamheden uitvoert. "Het was óf de tramrails vervangen in werkvakken, verspreid over acht weken, óf ­alles tegelijk, in vier weken."



Omdat de tramlijn die door de straat rijdt haast onmisbaar is, is gekozen voor de laatste optie.



Woede

'Misdadig' vindt Elizabeth ­Bierens de Haan (83). Ze woont al haar hele leven in een zijstraat van de Beethovenstraat en is afhankelijk van haar rollator. Met de wegversperringen van bijna een halve kilometer kan Bierens de Haan met moeite haar boodschappen doen.



"Ik heb artrose en ik ben ­bejaard. Als ik thuiskom, voelt het alsof ik de Mont Blanc heb beklommen. Deze situatie is des duivels. Wie heeft dit bedacht? Het is aan de tekentafel volkomen verkeerd gegaan."