Overname AEB nog geen gedane zaak, kartelwaakhond wil meer onderzoek

De ACM concludeert dat de overname van de Amsterdamse afvalverwerker kan leiden tot hogere prijzen. De overname kan er volgens de mededingingsautoriteit toe leiden dat er minder concurrentie is op de afvalmarkt. Daarbij noemt de ACM onder meer de markt voor huishoudelijk afval, bedrijfsafval en licht verontreinigd afval.

Voor zowel AEB als voor het in Rotterdam gevestigde AVR geldt dat ze verschillende soorten afval en biomassa verwerken, schrijft de ACM. Uit de verbranding wekken ze allebei elektriciteit op en warmte voor de stadsverwarming. Verder geldt dat ze allebei een scheidingsinstallatie hebben die huisvuil sorteert tot recyclebare grondstoffen zoals plastics, metalen en drankkartons.

Volgens de ACM zijn in het westen van het land weinig concurrerende afvalverbranders. Die zijn ook nog eens een stuk kleiner dan AVR en AEB en kunnen daardoor niet zo makkelijk nieuwe klanten aantrekken.

Geen alternatief

Als het gaat om de afvalscheiding, komt ACM tot de conclusie dat andere scheidingsinstallaties al vol zitten zitten of verder weg liggen. Ook hier kan het gevolg dus zijn dat gemeenten die klant zijn bij AVR of AEB geen alternatief hebben als de afvalbedrijven na de overname hun prijzen zouden verhogen. De afvalverwerkers voelen door de wegvallende concurrentie ook geen prikkel meer om te innoveren en duurzamer te worden, waarschuwt de ACM.

Als het gaat om licht verontreinigd afval is er naast AEB en AVR zelfs maar één bedrijf van enige betekenis over, oordeelt de ACM. Bedrijven en overheden kunnen daardoor niet eenvoudig ergens anders terecht met dit soort afval, waardoor de overname ook hier kan leiden tot hogere prijzen.

De conclusies van de ACM doorkruisen voorlopig de overnameplannen van AVR en de gemeente Amsterdam. Eind vorig jaar bereikte de gemeente, enig aandeelhouder van AEB, overeenstemming over de verkoop van het afvalbedrijf aan AVR. De Rotterdams-Chinese afvalverwerker heeft 450 miljoen euro over voor AEB. Met de overname zou er voor AEB een einde komen aan een tumultueuze periode waarin het verzelfstandigde afvalbedrijf door de gemeente met miljoeneninjecties van de afgrond gered moest worden.

Gemeente werkt mee

AVR en de gemeente Amsterdam zetten de overnameplannen door en zullen dus het extra onderzoek aanvragen. Voor het extra onderzoek buigt de ACM zich over aanbestedingen in de afvalmarkt en interne documenten. Verder gaat de ACM in gesprek met concurrenten en afnemers. AVR wil niet reageren op het oordeel van de ACM.

De gemeente noemt het nadere onderzoek ‘gebruikelijk’ en zegt er volledig aan mee te werken. “Wij geloven in deze overname, die betekent dat verder kan worden gewerkt aan versterking van AEB,” aldus een woordvoerder.

Volgens een ACM-woordvoerder is het wel degelijk zeldzaam dat overnameplannen aan extra onderzoek worden onderworpen. Als blijkt dat bezwaren die ACM ziet ook na het extra onderzoek niet zijn weggenomen, kunnen AVR en AEB de overname alsnog voortzetten door bedrijfsonderdelen af te stoten om op die manier te zorgen dat genoeg concurrentie blijft bestaan. Dat lijkt in dit geval nog niet zo gemakkelijk, maar de mogelijkheden daarvoor worden gewoonlijk pas aan het einde van het extra onderzoek door de betrokken bedrijven voorgelegd aan de ACM.

Hoe dan ook zorgt het extra onderzoek voor vertraging. ACM mag daarvoor dertien werkweken de tijd nemen, maar, zo benadrukt de ACM-woordvoerder, dat betekent niet dat het onderzoek over dertien weken achter de rug is. “Als wij vragen stellen aan de betrokken partijen, staat bij ons de klok stil.”