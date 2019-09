Overname AEB door Beelen juridisch onmogelijk

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB). Beeld ANP

Dat concluderen juristen van advocatenkantoor Pels Rijcken, de landsadvocaat, in een advies uitgebracht in opdracht van de gemeente Amsterdam. De risico’s op verboden staatssteun bij een onderhandse verkoop aan Beelen zijn veel groter dan bij de samenvoeging met het publieke bedrijf HVC, luidt het advies. “Op basis van de analyse worden de juridische risico’s bij een samenwerking met HVC lager ingeschat,” schrijft verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks).

AEB staat te koop en de directie van het bedrijf en het stadsbestuur verschillen van mening over de vraag welke koper het meest geschikt is. Recycling- en sloopbedrijf Beelen, of de coöperatieve huisvuilcentrale HVC. Een deal met Beelen was dichtbij en geniet de voorkeur van de AEB-directie, maar het stadsbestuur besloot vorige week liever in zee te gaan met HVC. Nu pas wordt duidelijk waarom Beelen wordt gepasseerd. “Door nu al exclusiviteit te verlenen aan Beelen op basis van een summier voorstel met evident niet-uitvoerbare condities verslechtert de onderhandelingspositie, wordt de mogelijkheid tot onderzoek naar alternatieve scenario’s afgesneden en komt de gemeente in een nog grotere tijdsklem te zitten als zij er met Beelen niet uitkomt, dan wel als de Europese Commissie de transactie afwijst,” waarschuwt Pels Rijcken.

Intentieovereenkomst

Volgens de advocaten profiteert Beelen van staatssteun in de deal die voorligt. In de intentieovereenkomst staat dat Amsterdam de komende twintig jaar alle huisvuil bij AEB blijft verbranden, terwijl de gemeente dit zou moeten aanbesteden als de vuilverbranding in private handen valt. Door AEB samen te laten gaan met het publieke HVC blijft Amsterdam ervan verzekerd dat het huishoudelijk afval bij AEB verbrand kan worden.

Van Doorninck erkent dat de gemeente veel grotere financiële risico’s blijft lopen als AEB opgaat in HVC. Amsterdam moet garant staan voor de schulden van AEB, omdat de andere aandeelhouders van HVC hier niet voor willen opdraaien. Dit gaat om honderden miljoenen euro’s bij een consortium van vier banken. Ook is zeker 35 miljoen euro krediet nodig om AEB overeind te houden terwijl er onderhandeld wordt met HVC.

Woensdag bespreekt de gemeenteraad de keuze voor Beelen of HVC. De beslissende stem ligt bij D66, die zich nog niet heeft uitgesproken voor een van beide overnamekandidaten. Eerder trad D66-wethouder Udo Kock af omdat zijn collega’s in het stadsbestuur niet in zee wilden gaan met Beelen, terwijl hij dit de beste optie vond. D66 stuurt mogelijk aan op een traject waarbij zowel Beelen als HVC in beeld blijven als overnamepartner.