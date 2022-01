Overleg windmolens geklapt: bewoners willen niet meer met gemeente praten

Tegenstanders van de komst van megawindturbines in de buurt van woningen en natuur voeren actie in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Tegenstanders die al maanden meepraten over de windmolenplannen in zogeheten ‘klankbordgroepen’ hebben daar nu schoon genoeg van. Ze zijn zwaar teleurgesteld over een brief die wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) deze week aan de gemeenteraad stuurde.

In een boze brief aan Van Doorninck hebben ze aangekondigd dat ze niet langer meedoen aan de reflectiefase. De brief is ondertekend door tientallen deelnemers aan klankbordgroepen, waaronder ook buurtorganisaties, dorpsraden, actiegroep Windalarm en volkstuinparken. Ze klagen dat weinig tijd is genomen om naar hen te luisteren en noemen het ‘onjuist en onacceptabel’ dat net wordt gedaan alsof namens hen opgestelde conclusies breed gedragen worden.

In een andere verklaring bekritiseren voor- en tegenstanders van windturbines samen de aanpak van de gemeente. Ze roepen de wethouder in een advies op een duidelijke volgorde aan te brengen in de bouw van windturbines door te beginnen in de haven. Het helikopterplatform in de haven zou daarvoor moeten wijken. Verder moet de stad breder kijken dan windturbines en meer inzetten op isolatie, zonnepanelen en energiebesparing, bijvoorbeeld bij datacenters. Verder dringen ze aan op een ‘stadsbrede dialoog’ onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Storm van protest

De teleurstelling van de tegenstanders draait specifiek om het zogeheten ‘afwegingskader’ voor de nieuwe windturbines, waarmee plannen beoordeeld kunnen worden. De gemeenteraad drong daar vorig jaar op aan toen een storm van protest door Amsterdam trok. Maar het afwegingskader dat Van Doorninck deze week naar de gemeenteraad stuurde, bleek tot ergernis van de tegenstanders geen duidelijke criteria op te werpen waar de windmolenplannen aan moeten voldoen. In plaats daarvan zijn in het concept de zorgen die leven nog eens op een rij gezet.

Voor de tegenstanders is het afwegingskader daarmee te vrijblijvend. Aan de gemeenteraad zijn duidelijke criteria beloofd, stellen zij. “Hier kan je niks mee afwegen,” zegt Joost de Groot van actiegroep Windalarm.

Adempauze

Door het afhaken van de bewonersgroepen dreigt de reflectiefase uit te draaien op een mislukking. De gemeenteraad besloot vorig jaar tot deze adempauze van een halfjaar, die meteen gebruikt zou worden voor extra onderzoek. Van Doorninck omarmde de tussenstap, ook omdat zij erkende dat het participatieproces beter had gekund. “We bouwen een extra fase in om van extreme discussie naar dialoog te komen, zodat we de angst kunnen wegnemen,” zei ze.

In de gemeenteraad zei Van Doorninck donderdag dat het bij nader inzien niet mogelijk is gebleken om criteria op te stellen waar alle windmolenplannen aan moeten voldoen. Die komen pas om de hoek kijken als een concrete locatie wordt onderzocht.

Verschillende partijen drongen toch aan op duidelijke criteria. Daarbij waren CDA en VVD, maar ook de coalitiepartijen D66 en SP.

Extra onderzoek

Wethouder Van Doorninck reageert verrast op het vertrek van de bewonersgroepen uit de reflectiefase. Die is nog niet afgelopen, onderstreept zij. Experts buigen zich bijvoorbeeld nog over de gevolgen voor gezondheid en natuur. “Dan hebben we al het onderzoek in handen om afgewogen keuzes te maken. Ik doe dat graag met de stad, ook met Windalarm.” De wethouder hoopt daarom dat ze zich weer aansluiten bij de klankbordgroepen.

Deze week besloot het stadsbestuur al wel om een milieueffectrapportage te laten doen voor alle windmolenplannen gezamenlijk. Daarmee kwam Van Doorninck tegemoet aan een suggestie die de bezorgde omwonenden en natuurorganisaties hadden gedaan tijdens de reflectiefase. Zij hechten hieraan, omdat zo al in een vroeg stadium extra onderzoek wordt gedaan naar de impact op de omgeving.

De teleurstelling van de tegenstanders kan ook worden verklaard door de ‘misvatting’ die volgens Van Doorninck is ontstaan over de reflectiefase. Die moet een antwoord geven op de zorgen van Amsterdammers over windturbines, schreef de wethouder deze week aan de gemeenteraad. ‘In de reflectiefase reflecteren we niet of de zoekgebieden of het plaatsen van windmolens een goed idee is.’