Overleg over vondelingenkamer met Amsterdams ziekenhuis

De voorziening van een vondelingenkamer in een particuliere woning in Zuidoost, die vorig jaar open zou gaan, is er nooit gekomen. De familie kon niet garanderen dat er 365 dagen in het jaar 24 uur per dag binnen vijf minuten hulp kon worden geboden.



Eerdere onderhandelingen met een ander Amsterdams ziekenhuis over het tot stand brengen van een vondelingenkamer, zijn recent afgeketst omdat er, aldus de stichting, bij het bestuur van het ziekenhuis 'onvoldoende draagvlak' bestond.



Containerbaby

Het is volgens Kitty Nusteling van de stichting hard nodig dat ook Amsterdam een vondelingenkamer krijgt. "Dat bewijst maar weer de situatie van de Sloterplasbaby.



Als Amsterdam over een vondelingenkamer beschikte dan had de moeder van het kindje ten minste een keuze gehad om haar kind op een veilige plek neer te leggen.



Nu had ze geen enkele keuze en is deze wanhoopsdaad gedaan. Wij kunnen en mogen niet oordelen over haar daad. We kennen de situatie niet. Maar we moeten er wel een oplossing voor vinden."