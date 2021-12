Overleg Amsterdamse ziekenhuizen over aparte covidklinieken

Met speciale klinieken kan de covidzorg efficiënter worden georganiseerd en de reguliere zorg worden ontlast. Beeld Dingena Mol

“De plannen dateren van vorige week, het is allemaal nog in een pril stadium,” zegt Mark Kramer, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. “Maar we steunen de grondgedachte van de concentratie van de covidzorg in een bestaand ziekenhuis. Op die manier kun je efficiënter te werk gaan.”

Kramer is ook voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Holland en Flevoland. Dat is een van de elf netwerken voor acute zorg waar Nederland in is opgedeeld. “Uiteindelijk zal een besluit over speciale covidklinieken moeten worden genomen binnen het ROAZ,” aldus Kramer.

Aanvankelijk weerstand

Armand Girbes, hoofd van de ic in het Amsterdam UMC, kwam vorig jaar al met de gedachte van een speciaal covidziekenhuis. Aanvankelijk stuitte dat binnen de zorgsector op de nodige weerstand, maar inmiddels groeit het aantal voorstanders. Girbes heeft zijn suggestie uitgewerkt tot een plan voor covidklinieken in bestaande ziekenhuizen.

“Het is geen briljant of nieuw idee,” vertelde hij eind oktober in Het Parool. “Ik heb vroeger in een categoraal ziekenhuis gewerkt dat oorspronkelijk alleen voor tuberculosepatiënten was bedoeld. Je kunt het ook omkeren: ziekenhuizen aanwijzen waar géén covidpatiënten komen.”

Op die manier kan de covidzorg efficiënter worden georganiseerd en de reguliere zorg worden ontlast. “In de winter kun je opschalen en in de zomer zal het er vermoedelijk een stuk rustiger zijn,” zegt Girbes er nu over.

Uitputtingsslag

Volgens bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van het OLVG is het belangrijk dat er ook oplossingen komen voor de middellange termijn. “Nu zijn we vooral bezig met de acute situatie, maar we moeten er vanuit gaan dat covid de komende jaren onder ons blijft. Nu werken zorgmedewerkers non-stop aan het einde van hun elastiek. Dat is een uitputtingsslag. Deze druk kun je niet van ze blijven vragen. Daar moeten we echt over nadenken. Daarnaast moeten we in de pieken telkens reguliere zorg afschalen. Hoe lang blijf je aan de patiënten uitleggen dat je vindt dat dit kan?”

De concentratie van covidpatiënten in bepaalde ziekenhuizen kan de druk bij andere ziekenhuizen wegnemen. Al bij al moet efficiëntere covidzorg leiden tot minder druk voor personeel, maar ook tot meer ruimte voor de reguliere zorg en de inhaalzorg. Hoe dat er in de praktijk uit moet zien? Daar wil Van den Bosch nog niet op vooruit lopen. “De grootste fout die je als bestuurder kunt maken is: denken dat je het weet hoe het moet. We moeten dit idee fijnslijpen in gesprek met de collega’s van de ic, de verpleegkundigen en de medisch specialisten.”

Werkbezoek burgemeester Halsema

Burgemeester Femke Halsema bracht donderdagochtend een werkbezoek aan het Amsterdam UMC en zei later op de dag in de gemeenteraad dat ze het idee van de concentratie van de covidzorg ondersteunt. Girbes: “Ze heeft aangeboden waar mogelijk het plan te zullen faciliteren.”

Amsterdam UMC-bestuurder Kramer benadrukt dat het plan op z’n vroegst volgend jaar kan worden uitgevoerd. “Er zal nog van alles moeten worden voorbereid, vooral om personeel klaar te stomen.”

Eerder waren er suggesties om het gebouw van het voormalige Slotervaartziekenhuis te benutten of een nieuw ziekenhuis te bouwen. Kramer verwerpt die gedachten. “In bestaande ziekenhuizen is genoeg ruimte te creëren. Het gaat om het personeel.”

Proefplekken nog deze winter

Ook het ministerie van Volksgezondheid en de Tweede Kamer staan achter het idee van Girbes. Demissionair minister Hugo de Jonge zei vorige week in de Kamer nog deze winter een proef te willen beginnen met de concentratie van de covidzorg: “Laten we die in de tweede helft van deze winter op één, twee of drie plekken uitproberen. Als je dat wilt, moeten we nu gas geven en daar echt een taskforce op zetten om dat voor elkaar te krijgen. Dat is wat ik wil doen in het kader van de concentratie van de covidzorg.”