Overledenen vaker op kosten gemeenschap ­begraven

"Als ze geen verzekering hebben, moeten nabestaanden zich in de schulden steken voor de begrafenis of ze worden begraven op kosten van de gemeente, dus van de gemeenschap."



De verzekeraars wijten de terugloop in nieuwe verzekeringen aan de invoering van het provisieverbod in 2013.



Sindsdien moeten mensen advieskosten betalen als ze een nieuwe verzekering afsluiten. Zelfs voor een gesprek met een adviseur om te bekijken of een uitvaartverzekering zinvol is, moet de klant betalen, ook als een verzekering niet nodig is.



Advieskosten

"Zo'n adviesgesprek kost al snel 100 euro. De maandpremie is vaak tussen de 5 en 10 euro. Voor minderverdienenden is die 100 euro te veel, die haken af," ziet De Jong. De verzekeraars willen daarom dat de klanten de advieskosten gespreid kunnen betalen of via een kleine opslag op de premie.



Met hun pleidooi lopen de uitvaartverzekeraars vooruit op een bijeenkomst in de Tweede Kamer in het najaar. Dan wordt gediscussieerd over de voor- en nadelen van een provisieverbod.