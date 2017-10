Overleden vrouw Amstelveen blijkt Wioletta Rogozinska (50)

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak in de hoop meer informatie te achterhalen.



Rogozinska (50) werd op 19 september dood in haar huis aan de Prunuslaan in Amstelveen gevonden. Door de verdachte omstandigheden waaronder zij werd gevonden, ging de politie meteen uit van een misdrijf.



Rogozinska was van oorsprong Pools en werkte vanuit Amstelveen als zelfstandige schoonmaker bij verschillende klanten. De vrouw werd die maandag, 18 september, voor het laats levend gezien rond het middaguur.



De politie wil graag meer weten over de bezigheden van het slachtoffer. Mensen die meer weten over met wie Rogozinska omging, of met wie ze misschien ruzie had, worden gevraagd naar voren te komen.