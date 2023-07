Overleden slachtoffer schietpartij Vikingpad in Amsterdam-Noord is crimineel Dwight Mook

Beeld Het Parool

De schietpartij vond dinsdagmiddag om vier uur plaats op een parkeerterrein in de Banne in Amsterdam-Noord. Wat er zich precies heeft afgespeeld en waarom, staat nog niet vast. Getuigen hoorden een harde knal en zagen dat een gewonde man een rode auto met Belgisch kenteken in werd getrokken. Die reed vervolgens snel weg.

De man bleek naar het ziekenhuis te zijn gebracht waar hij niet lang daarna is overleden aan zijn verwondingen.

Diverse bronnen bevestigen dat het gaat om de 43-jarige crimineel Dwight Mook uit Amsterdam-West. Hij was ook wel bekend onder zijn bijnaam ‘Groothoofd’. Volgens de politie had hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Volgens bekenden van het slachtoffer woonde hij sinds enige tijd in België. De schietpartij zou mogelijk voortvloeien uit een mislukte drugsdeal.

Naar aanleiding van de schietpartij heeft de politie twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 37 en 38 jaar oud uit Almere. Hun rol bij de beschieting wordt verder onderzocht, maar de recherche vermoedt dat geen van beiden de schutter is geweest.

De politie is nog op zoek naar getuigen van de schietpartij.