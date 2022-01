Overleden Ruud ten Wolde krijgt herinneringsbankje in Vondelpark

Beeld Michael Graste

‘De vrienden van broentje hebben samen gezorgd voor een bankje in het Vondelpark. Hij wordt binnenkort officieel ‘geopend’, maar je kunt er nu al op zitten. Ik vind het heel mooi,’ schrijft ze. Op het bankje staat de tekst: ‘Ruud strooide met zonnestralen en zal dat blijven doen.’

De verslaggever overleed begin oktober op 29-jarige leeftijd. Ten Wolde kreeg in vier jaar tijd drie keer kanker, zo vertelde hij vorig jaar. Deze zomer maakte hij bekend dat hij een boek had geschreven over de afgelopen jaren.

Zijn boek Ziek gelukkig werd een groot succes. Het boek kreeg zo veel stemmen voor de NS Publieksprijs dat de familie van Ten Wolde bij de bekendmaking van de winnaar aanwezig mocht zijn.