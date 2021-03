Overleden man bij Tuinen van West blijkt doodgeschoten ‘Lau’ (22)

Beeld Shutterstock

Dat meldt de politie dinsdag.

Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Assendelft die luisterde naar de bijnaam ‘Lau’. Uit onderzoek is gebleken dat de man vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven is gebracht. De recherche denkt dat hij niet op de Nico Broekhuysenweg is doodgeschoten.

De politie doet verder onderzoek naar het leven van de man en zoekt getuigen die iets hebben gezien op de locatie waar het slachtoffer gevonden is, nabij de Tuinen van West.