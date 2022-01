Overleden man aangetroffen in woning VOC-kade

Het appartementencomplex aan de VOC-kade waar de man is gevonden.

Het gaat vermoedelijk om de 42-jarige bewoner van de woning.

De politie kreeg donderdagavond een melding van een bekende van de bewoner, die niet met de bewoner in contact kon komen. Eenmaal in de woning trof de politie het levenloze lichaam aan. Over de omstandigheden wil de politie nog geen informatie kwijt.

Tot vanochtend zes uur waren politiediensten aanwezig in het appartement op de vijfde verdieping. Ook wordt onderzocht of er camerabeelden van de omgeving zijn.

Het appartementencomplex waar de man is gevonden, is pas recentelijk opgeleverd. Meerdere omliggende panden zijn nog in aanbouw en onbewoond, waardoor het vrij rustig is in de omgeving. Wel zijn er verschillende bedrijven nabij gevestigd.