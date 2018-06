Overleden man aangetroffen in Beatrixpark

De man zou in het park hebben geslapen gedurende de dag, toen iemand opmerkte dat het niet goed met hem ging. "Een maatje van de man maakte een melding. Toen de hulpdiensten aanwezig waren bleek hij al overleden," zegt een politiewoordvoerder.



De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak. "We onderzoeken of het om een natuurlijke dood gaat of dat er iets anders is gebeurd. Het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen," aldus de woordvoerder.



De politie heeft een vermoeden wie de man is, maar wil daarover nog geen uitspraken doen voordat er met de nabestaanden is gesproken.