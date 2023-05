‘Overleden drenkeling Kloveniersburgwal is aanvoerder Italiaanse amateurvoetbalclub’

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een man te water geraakt bij de Kloveniersburgwal. De man is daarbij overleden. Beeld ANP

Het zou gaan om Gabriele Gallani, een aanvoerder van een amateurvoetbalclub uit Parma, zo melden diverse Italiaanse sportnieuwssites. Hij zou in Amsterdam met vrienden op vakantie zijn geweest.

‘Moeilijk om woorden te vinden voor wat er is gebeurd, je kwam hier als kind en werd een van onze pilaren. Het enige wat we nu nog kunnen doen, is jouw herinnering in leven houden. Doei Gallo,’ schrijft de club Team Traversetolo op hun Facebookpagina.

De politie tast voorlopig in het duister over de omstandigheden rond het overlijden van de Italiaan. Rond 00.35 uur raakte hij te water. “Daarom zijn we op zoek naar getuigen en het liefst ook beelden,” zei een woordvoerder zaterdagochtend.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de man enige tijd later in het ziekenhuis overleed.

