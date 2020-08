Overleden baby aangetroffen in woning in Noord

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De toedracht van het voorval is nog volledig onbekend. De politie kreeg ’s nachts een melding over een vrouw die verward gedrag vertoonde in Hagenau in Noord. Er zouden meerdere kinderen in de woning aanwezig zijn.

Het arrestatieteam dat ter plaatse kwam, kon de vrouw aanhouden en trof vervolgens drie kinderen aan in het huis. Twee van hen waren in leven. De derde, een baby, was overleden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.