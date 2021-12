Overlast van ‘grote groep hangmannen’ in Oosterpark aangepakt

Keti Koti 2020: herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Oosterpark. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Overlast door drugsgebruikers, dealers en daklozen: de situatie bij het nationaal slavernijmonument is voorzitter Maarten Poorter van stadsdeel Oost een ‘doorn in het oog’. “Met name de laatste tijd geeft een behoorlijk grote groep hangmannen problemen. De groep wordt alleen maar groter en dat voelt unheimisch. Dat is niet de waardige plek voor een nationaal monument die we zouden willen.”

De aandacht voor de overlast is er al langer. Er wordt veel gepatrouilleerd, zegt Poorter. “Maar soms wordt er zelfs openlijk gedeald. Mensen worden aangesproken of nagefloten. Of de mannen hebben onderling ruzie. Parkbezoekers voelen zich niet meer veilig en zijn bang geworden.”

Bankjes

Ook het onderhoud van de omgeving van het monument moet beter, vindt Poorter. De druppel voor de stadsdeelvoorzitter was bij het bezoek van de Surinaamse president Chan Santokhi in september. “Veel vogelpoep op de stoep bij het OLVG, fietsen waar je je doorheen moet banen; daar schaamde ik me wel voor.”

Om de overlast aan te pakken is de gemeente dinsdag begonnen met een opknapbeurt. De bankjes worden verwijderd, de struiken schoongemaakt en gesnoeid en er wordt nieuw groen geplant. De stadsdeelvoorzitter heeft er met burgemeester Femke Halsema bij de politie op aangedrongen intensief te controleren.

Verbod op alcohol

De problemen in het Oosterpark spelen al meer dan tien jaar. In 2009 noemde toenmalig stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet het park een ‘groot openluchtcafé‘, vanwege de aanwezigheid van vele alcoholisten. Daarom stelde Amsterdam toen een alcoholverbod in voor de winter. Dat geldt nog altijd. De aanpak van alcoholisten is volgens Poorter ‘erg succesvol’ gebleken.

Na de drooglegging zijn de alcoholisten opgedoken op andere plekken in de stad. Dat is ook met de ‘hangmannen’, zoals Poorter ze noemt, niet te voorkomen. “Onze inzet nu is vooral om deze plek schoon en waardig te houden. Het slavernijmonument ligt heel erg beschut en dat maakt de plek zo aantrekkelijk. Daarnaast gaan we de groep in samenwerking met zorginstellingen waar mogelijk helpen om ze van hun dakloosheid of verslaving af te helpen. Helaas wordt de groep daklozen in de hele stad groter, dus ook in het Oosterpark.”

Met de poging om de overlast weg te nemen, hoopt de gemeente dat iedereen zich weer welkom voelt om de slavernij te herdenken bij het nationale monument.