Overlast na zware storm, brandweer rukt 150 keer uit in Amsterdam

Omgevallen boom tegenover Hotel De L'Europe. Beeld Lex Boon

De brandweer laat weten ongeveer 150 keer te zijn uitgerukt voor stormschade en wateroverlast. Incidenten variëren van omgewaaide bomen, loszittende gebouwdelen en lekkage. De brandweer vraagt alleen bij nood 112 te bellen wegens drukte in de meldkamer.

Wederom raast er een #storm over onze regio. De meldkamer is ontzettend druk vanwege de vele meldingen. Bel alleen bij gevaar of nood 112. https://t.co/V2cTKn33bj Brandweer AA

In totaal zijn er 5 personen overgebracht naar het ziekenhuis, ze raakten allen lichtgewond. Eén persoon is gewond geraakt als gevolg van een omgevallen boom nabij de Amstel.

Rond middernacht gaf het KNMI de waarschuwing code oranje uit voor het hele land behalve Zeeland. Rond 04.00 uur was deze waarschuwing ingetrokken.

Om 06.00 uur meldde de brandweer in samenwerking met de gemeente en Rijkswaterstaat de meeste stremmingen van doorgaande wegen te hebben verholpen.

Op Twitter maken meerdere mensen melding van omgewaaide bomen en andere overlast van de storm. Zo was er op de Sumatrakade een dak van een gebouw gewaaid.

Omgevallen boom op de Schellingwouderdijk Beeld -

Omgevallen boom op de Herengracht Beeld Lex Boon

Omgevallen boom op de hoek van Da Costakade en de Nassaukade in #Amsterdam pic.twitter.com/WhiQ6V5hOz Jeff Bray

Bliksem in boom voor de deur. Stroom valt uit, twee auto’s total loss. Tramleidingen hangen op kniehoogte. Had net zo goed onze gevel kunnen raken 😬😬 #Amsterdam #Oost pic.twitter.com/zxpDxpvsN5 liesbeth staats

Landelijk

De zwaarste windstoot van 127 kilometer per uur werd gemeten in Utrecht, aldus Weeronline. Tijdens de buien werden ongeveer 72.500 bliksemontladingen genoteerd. Vanuit het westen van het land kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot 4 centimeter in doorsnee.

Volgens NH Nieuws zorgde het noodweer ook op Schiphol voor overlast en werden vanwege hevige bliksem en onweer meerdere vluchten omgeleid. In Udenhout werden in een zorgcentrum kamers ontruimd vanwege wateroverlast. Die ontstond doordat het dak van het zorgcentrum de hoeveelheid regen niet aan kon, aldus Omroep Brabant. Een windhoos richtte volgens RTV Utrecht schade aan in Wilnis en Vinkeveen. In Vinkeveen braken bomen als luciferstokjes en er waaide een feesttent om, meldt de omroep.