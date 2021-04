Overlast in Osdorp door de Marengo-karavaan: ‘Hier schrikken de kinderen van’

In de zwaar beveiligde ‘bunker’ in Osdorp vond de tweede dag plaats van de inhoudelijke behandeling van de zaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Beeld Joris van Gennip

Aan de ene kant van de weg staan op woensdagochtend agenten met bivakmutsen en automatische wapens tegen de buik gedrukt, aan de andere kant schieten kinderen uit voordeuren en zijstraten de Osdorper Ban op om naar school te gaan. Hoewel het Marengo-proces – de grote liquidatiezaak tegen Ridouan Taghi en nog zestien verdachten – pas om 10.00 uur van start gaat, is aan het straatbeeld al rond achten af te lezen dat er iets groots staat te gebeuren.

Zichtbare en minder zichtbare politieauto’s staan op verschillende plekken in de wijk opgesteld, er klinken sirenes en de weg wordt keer op keer voor circa drie minuten afgesloten, zodat de verdachten zonder oponthoud door het Bijzondere Ondersteuningsteam van justitie (BOT) naar de zwaar beveiligde rechtbank in Nieuw-West gebracht kunnen worden.

“Daardoor moet ik zeker een halfuur eerder van huis om zijn kinderen naar school te brengen”, zegt Mustafa Uysal (47) als hij toekijkt naar het tafereel. “Ik weet niet wanneer ze de weg afsluiten, dus ik moet voor de zekerheid ruim de tijd nemen om niet te laat te komen.”

Als het BOT gepasseerd is en de weg weer wordt vrijgegeven, stappen de zwaarbewapende agenten de auto in, tot er weer een transport aankomt. Het ritueel herhaalt zich meerdere keren op woensdagochtend. Een enkele fietser slaakt een zucht als ook het fietspad wordt afgesloten. De ene buurtbewoner blijft staan om te kijken naar de agenten en het transport, een ander trekt zich er niets van aan en stapt zonder omkijken de auto in.

Klachten van bewoners

De tweede zittingsdag lijkt op het oog met minder blauw op straat gepaard te gaan dan de eerste op 22 maart. Daar werd ook zichtbaar een drone ingezet en cirkelde er de hele ochtend een helikopter boven de wijken. Verdachte Taghi werd toen met een helikopter naar de zwaar beveiligde rechtbank vervoerd

Buurtbewoners deden online hun beklag over het geluidsoverlast. Zo ook Piet Boon (50). “Er cirkelden de hele dag drie helikopters boven de wijk,” zegt Boon, die zelf in Nieuw-Sloten woont. “Daar zullen ze in Osdorp zelf nog meer last van hebben gehad. Ik dacht toen dat het geluidsoverlast 1,5 jaar zou aanhouden, omdat het proces ook zo lang duurt, maar gelukkig zijn de zittingsdagen niet aaneengesloten.”

Boon benadrukt dat hij begrip heeft voor de inzet van helikopters, ‘maar de inzet moet wel goed afgewogen worden, want het geeft overlast. Ze zijn er nogal vroeg, laatst waren ze er om 7 uur ’s ochtends al.’

De bunker verhuizen

Nooit te vroeg juichen. Even na negenen wordt de weg afgezet en vliegt er alsnog een helikopter met open deur laag over de wijk.

Uysal heeft een beetje last van het lawaai, zegt hij, ‘maar niet heel veel. Het is er niet altijd.’ Een moeder die net haar kinderen heeft afgezet stoort zich wel aan het vele helikoptergeluid en vraagt zich af waarom zo’n rechtbank in de buurt van een woonwijk moet staan. “Zo’n complex moet ergens anders zijn. Hier schrikken kinderen van.”

De moeder krijgt binnenkort haar zin. Het kabinet heeft in juli vorig jaar besloten dat de ‘bunker’ verdwijnt en een alternatief complex gezocht op een nader te bepalen locatie. Die nieuwe plek is nodig, omdat in de bunker en op het Justitieel Complex Schiphol de grenzen van de capaciteit zijn bereikt. In het gebouw aan de Zuidermolenweg is te weinig ruimte voor procespartijen, slachtoffers, nabestaanden, journalisten en andere belangstellenden. Daarom wil het kabinet een alternatieve locatie ‘ten noorden van de grote rivieren’.

Waar de nieuwe locatie precies komt en wanneer die in gebruik kan worden genomen, is nog onduidelijk. Voorlopig moet de buurt dus nog even rekenen op helikopters, afzettingen en zwaarbewapende agenten.