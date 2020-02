Overlast in de stad door vierde storm in amper twee weken

Mensen trotseren de storm op straat voor Amsterdam Centraal Station. Beeld ANP

Het gaat vooral om loshangende onderdelen van daken of gevels, omgewaaide bomen of takken op de weg. Volgens een woordvoerder valt het vooralsnog mee in vergelijking met de storm van twee weken geleden. “De meldingen beginnen nu een beetje binnen te stromen.”

Op meerdere bouwplaatsen in de stad zijn onderdelen losgeraakt. Bij bouwwerkzaamheden op de Zuidas hangt een hek los bovenop een dak.

Eerder meldde de al NS dat er minder treinen tussen Amsterdam en Rotterdam rijden vanwege de zware windstoten.

Code geel

Het KNMI heeft zondag voor bijna heel Nederland code geel afgegeven. Er is kans op zware windstoten tot wel 90 kilometer per uur. Het weerinstituut verwacht dat de windkracht in de loop van de middag afneemt.

De storm zorgt ook voor problemen in de rest van het land. Tientallen carnavaloptochten zijn afgelast. Alleen al in Brabant zijn voor zondag ruim dertig optochten geschrapt.